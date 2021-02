Podobną ofertę ma teraz T-Mobile, tak więc za jednym zamachem sprawdzimy je obie. Punktem wyjściowym dla tej „darmowości” będzie porównanie, czy w tym samym abonamencie i z tym samym sprzętem zapłacimy mniej o te 6 rat za smartfona i abonament, co w opcji bez tej promocji.

Zarówno Play jaki i T-Mobile oferują w tej promocji umowę dla przenoszących numer od innego operatora na 24 miesiące za abonament, czyli płacimy za niego przez 18 miesięcy i osobną umowę na 36 miesięcy za sprzęt, czyli płacimy za niego przez 30 miesięcy.

Standardowa opcja to jedna umowa na abonament i smartfona na 24 miesiące.

Przy okazji, po raz pierwszy do wyliczeń skorzystam z webowego kalkulatora Numbr, w której wyraźnie widać, co z czym liczę. Dajcie proszę znać, czy to jest lepsza, bardziej zrozumiała i przejrzysta opcja niż dotychczasowe tabelki z już gotowymi wyliczeniami w naszych zestawieniach.

Darmowy abonament i raty przez pół roku w Play

W Play na tapet weźmiemy abonament Play SOLO L (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 70 GB transferu danych) za 75 zł. Płatne przez 18 miesięcy po pół roku.

Smartfon do zestawu to Xiaomi Mi 10T lite 5G 128GB, który na start kosztuje 1 zł, 6 miesięcy za darmo, od 7 miesiąca płatny przez 30 miesięcy po 30 zł. Wrzucamy to teraz wszystko do kalkulatora.