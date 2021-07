Tak więc operatorzy wypożyczalni mają teraz nie lada problem, którego można było uniknąć już dużo wcześniej, na przykład wprowadzając nagrody za właściwe parkowanie. Taki pomysł przyszedł mi do głowy w dyskusji z Czytelnikiem pod podlinkowanym wcześniej wpisem.

Podobne rozwiązanie wprowadza teraz operator TIER, na ten moment w swoich wypożyczalniach hulajnóg elektrycznych na terenie Trójmiasta, Kołobrzegu i Krakowa, a w przyszłości w każdym mieście, w którym będą świadczyć swoje usługi.





Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER Polska:

Chcemy być liderem zmiany branży mikromobilności, bierzemy więc na siebie także odpowiedzialność w zakresie wyrabiania wśród użytkowników dobrych nawyków jazdy e-hulajnogami. Porzucone lub źle zaparkowane hulajnogi mogą stanowić niebezpieczną przeszkodę na drodze. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa wynagradzania za parkowanie pojazdów w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, stworzona z myślą o traktowaniu wszystkich użytkowników dróg z szacunkiem i empatią, pomoże zmienić na dobre przyzwyczajenia użytkowników, postrzeganie tej formy mikromobilności, jak i bezpieczeństwo.

TIER będzie nagradzał swoich użytkowników darmowymi minutami do wykorzystania przy kolejnym wypożyczeniu. Informacja o ich liczbie do odebrania pojawiać się będzie w aplikacji mobilnej, po prawidłowym zaparkowaniu w specjalnie przeznaczonych do tego strefach parkowania (ustalonych wcześniej z władzami miast), które to widoczne będą na mapie w aplikacji, jeszcze przed rozpoczęciem przejazdu.

Jak prawidłowo parkować hulajnogi poza tymi strefami? Jeśli nie mamy w okolicy wyznaczonego miejsca i odpowiednich stojaków do parkowania, możemy zostawiać je na chodniku – równolegle do jego zewnętrznej krawędzi, przy ścianie pobliskiego budynku. Jeśli stoi już w danym miejscu inna hulajnoga, ważne aby swoją zostawić za nią – a nie obok, pozostawiając przy tym minimum 1,5 metra dla przechodniów.

