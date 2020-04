Praca z tekstem na komputerze, tablecie czy smartfonie prędzej czy później spotka każdego z nas. Z jakich darmowych edytorów tekstów na Windows, iOS i Androidzie korzystać?

Edytory tekstu

Edytor tekstu kojarzy się z typową, desktopową aplikacją, którą należy zainstalować (i aktywować, jeśli jest płatna) na naszym komputerze. Taki obraz aplikacji powstał na samym początku procesu upowszechniania się komputerów, ale z czasem wszystko to zaczęło się zmieniać. Najpierw edytory tekstu trafiły do Internetu w formie web-aplikacji (Word czy Dokumenty Google), a później doczekaliśmy się także ich mobilnych odpowiedników projektowanych z myślą o kilkucalowych ekranach. Dziś nadal synonimem programu do edycji tekstu i dokumentów jest Word, ale lista konkurentów wcale nie staje się krótsza – raczej się wydłuża. Wszystko to zajęło wiele lat, ale ostatecznie mamy możliwość pracować z tekstem na każdym urządzeniu, na jakim chcemy i niemalże w dowolny sposób (z połączeniem z Internetem wykorzystując synchronizację czy bez niego).

Edytor tekstu to nie tylko Word

Dla wielu osób pakiet Office i aplikacja Word to jedyny znany wybór, jeśli chodzi o program do pisania. Tak oczywiście nie jest i warto zapoznać się z wieloma alternatywami, za którymi stoją czasem nawet firmy, po których byśmy się tego nie spodziewali. W wielu przypadkach nie potrzebujemy nawet tylu przeróżnych funkcji i zaawansowanych narzędzi, by przygotować dokument, który potrzebujemy. Osoby niemające oporów przed aplikacjami online, z których korzysta się w przeglądarce, mogą sięgnąć po darmową wersję Worda Online, Dokumenty Google czy Dropbox Paper (najbardziej podstawowe narzędzie). Alternatyw bardziej stacjonarnych też jest całkiem sporo, bo możemy użyć Writer z LibreOffice, WPS Office Writer czy OpenOffice Writer – te darmowe programy można pobrać i zainstalować, by używać bez połączenia z Internetem.

Darmowe edytory tekstu na Windowsa

Dokumenty Google

Usługa online Google jest dostępna w dowolnej przeglądarce i oferuje wszystkie podstawowe narzędzia do edycji tekstu. Wymagane jest posiadanie konta Google, by móc z web-aplikacji korzystać, a wszystkie tworzone przez nas dokumenty są zapisywane na serwerach Google. To daje możliwość korzystania z Dokumentów na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu, ale nie możemy też uniknąć synchronizacji naszych plików z chmurą, więc jeśli usilnie zależy Wam na lokalnym zapisie plików na dysku twardym komputera, to Dokumenty Google nie są dla was. Przejdź do strony.

LibreOffice Writer

Ten darmowy program do edycji tekstu jednym z popularniejszych rozwiązań dla osób, które decydują się na bezpłatne narzędzia. Interfejs programu jest zbliżony do tego, co oferował do niedawna Word, a wśród oferowanych szablonówznajdują się nawet agendy czy prezentacje. Program radzi sobie z konwersją plików MS Office na format Open Document, ale – jak można się spodziewać – nie daje to zawsze w pełni oczekiwanych rezultatów, bo niektóre z nowości w Wordzie wykraczają poza standardy wspierane przez LibreOffice. Jak zainstalować LibreOffice? Wystarczy sięgnąć po instalator na stronie oficjalnej i podążać za wskazówkami. Przejdź do strony.

WPS Office Writer

Chiński produkt od WPS to prawdopodobnie najbliższa kopia Worda od Microsoftu. Program pod względem interfejsu przypomina go w naprawdę sporym stopniu, a różnorodność funkcji i narzędzi będzie w stanie sprostać oczekiwaniom większości użytkowników. Co ciekawe, WPS Office Writer doczekał się czegoś, co nie trafiło do Worda (i innych aplikacji Microsoftu), czyli obsługę plików w kartach. Aplikacja działa sprawnie i wydajnie, wspiera pliki przygotowane w Word (wersje począwszy od 97, a na 2010 kończąc). Po 30 dniowym okresie próbnym wersji komercyjnej program przeskakuje na bezpłatną wersje. Przejdź do strony.

Office Word Online

Przeglądarkowa wersja Worda przeszła długą drogę, ale dziś jest już aplikacją, z której korzystam bez żadnych obaw. Nie oferuje wszystkich zaawansowanych rozwiązań z aplikacji klasycznej, ale zapewnia pełną kompatybilność z plikami stworzonymi w tradycyjnym Wordzie. Wymagane jest posiadanie konta Microsoft i zapisywanie plików online w chmurze Microsoftu, na tej samej zasadzie co w Dokumentach Google, co może niektórym nie do końca odpowiadać. Przejdź do strony.

Darmowe edytory tekstu na Androida

Dokumenty Google

Mobilna wersja aplikacji do obsługi Dokumentów Google. Wspiera tryb offline oraz wiele rozbudowanych narzędzi do edycji tekstu. Pobierze z Google Play.

Word

Na urządzeniach do 10 cali Microsoft oferuje mobilnego Worda zupełnie za darmo. Wymagane jest jednak do działania konto Microsoft, na które zalogujemy się w aplikacji. Pobierze z Google Play.

Dropbox Paper

Wiele osób dopytuje, na co pozwala taki edytor tekstu – odpowiadając mogę napisać, że chodzi tu głównie o , z którego skorzystamy też na komputerze w przeglądarce. Dobre rozwiązanie do szkiców tekstów, niezalecany do tworzenia oficjalnych dokumentów i pism biurowych. Pobierze z Google Play.

Writer Plus

Jeden z minimalistycznych edytorów tekstu, które pozwalają skupić się na treści, dzięki ukryciu wszystkich dodatkowych elementów interfejsu. Pobierze z Google Play.

iA Writer

Prawdopodobnie najpopularniejszy edytor tekstu z kategorii minimalistycznych aplikacji. Możliwość koncentracji na treści, rozbudowane formatowanie i synchronizacja plików w tle pozwalają skupić się na pracy, zamiast na wszystkim innym dookoła. Pobierze z Google Play.

Darmowe edytory tekstu na iOS

iA Writer

Użytkownicy iOS-a i macOS-a zapewne doskonale znają tę aplikacją, bo właśnie w środowisku platform Apple ona zasłynęła w pierwszej kolejności. Minimalistyczny interfejs, synchronizacja i personalizacja wyglądu programu na pewno będą przydatne przy dłuższych sesjach pracy z tekstem. Pobierz z App Store.

Dokumenty Google

Aplikacje mobilne Dokumentów Google na iOS i iPadOS wspierają tryb offline oraz niemal wszystkie inne funkcje , które znajdziemy w przeglądarce. Do działania aplikacji potrzebne jest konto Google, a użytkownicy muszą pogodzić się z faktem synchronizacji wszystkich ich dokumentów z chmurą Google. Pobierz z App Store.

Pages

Darmowa aplikacja dla użytkowników urządzeń Apple. Odpowiednik Worda nigdy nie stał się tak popularny, jak produkt Microsoftu, ale dla wielu osób będzie wystarczającym narzędziem do edycji tekstu. Może sprawiać problemy w kwestii kompatybilności plików z innymi programami. Pobierz z App Store.

Word

Na urządzeniach do 10 cali Microsoft oferuje Worda zupełnie za darmo, ale analogicznie do Dokumentów Google niezbędne jest posiadanie konta w usłudze w chmurze Microsoftu i logowanie się do aplikacji za jego pomocą. Rozbudowana lista funkcji oraz pełna obsługa plików utworzonych w Wordzie na innych urządzeniach bywają jednak nie do pobicia. Pobierz z App Store.

Dropbox Paper

Prosta i minimalistyczna aplikacja pozwalająca na wprowadzanie dłuższych tekstów, list czy konspektów. Nie przygotujemy za jej pomocą oficjalnego pisma czy dokumentu, ale do codziennych zastosowań może być w sam raz. Pobierz z App Store.

Darmowe, czyli wolne od abonamentu?

Z powyższych aplikacji możecie korzystać za darmo, ale do ich działania mogą być potrzebne konta w usłudze i/lub połączenie z Internetem. Abonamenty lub pojedyncze opłaty mogą zwiększyć możliwości edytorów tekstu, odblokować dodatkowe narzędzia albo zwiększyć przestrzeń w chmurze na nasze pliki. W jakiś sposób zawsze płacimy za daną usługę, nawet jeśli nie robimy tylko używając tradycyjnej waluty.