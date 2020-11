1. Edycja PDF, czyli problem, przed którym staje wielu z Was

PDF to powszechny i uniwersalny format, w którym udostępniane są przede wszystkim pliki tekstowe, formularze urzędowe czy skany dokumentów. Czasami wygodnie byłoby móc taki dokument edytować, aby coś w nim zmienić albo poprawić. Niestety nie jest to takie proste, bo właściciel i twórca tego formatu, firma Adobe, nadal za wiele technologii związanych z tym formatem każe sobie płacić. Niektórzy producenci oprogramowania starają się jakoś te ograniczenia obejść, dlatego nie zawsze efekt końcowy jest idealny. Jeśli jednak nie chcecie płacić za drobną zmianę w dokumencie, to warto zadać sobie trud i poszukać darmowej aplikacji do edycji PDF.

2. Edycja PDF ze smartfona z Androidem – polecane aplikacje

Paradoksalnie największe możliwości edycji plików PDF na Androidzie ma aplikacja Microsoft Word, która potrafi przekonwertować dokument PDF na swój własny format, a później go edytować. Nie jest to idealne rozwiązanie i czasami powoduje powstawanie niespodziewanych błędów związanych z formatowaniem, ale warto spróbować, bo to darmowe narzędzie o największych możliwościach w tej kwestii na Androida.

Xodo PDF to czytnik i edytor plików PDF, dzięki tej aplikacji można czytać, podpisywać i udostępniać PDF-y, dodawać komentarze, a także wypełniać formularze w formie PDF. Dodatkowo pliki synchronizują się z Dyskiem Google i Dropboksem. Autorzy aplikacji chwalą się bardzo szybkim silnikiem obsługi PDF, który sprawia, że praca z aplikacją jest wygodna i szybka. Ponadto obsługuje też rysiki SPen w smartfonach Samsunga i pozwala np. na ręczne podpisywanie dokumentów PDF. To jednak z bardziej zaawansowanych aplikacji tego typu na Androida.

Adobe Fill & Sign to może nie tyle aplikacja do edycji samych plików PDF, ale jest idealna do uzupełniania formularzy w tym formacie. Jest to bezpłatny program, umożliwia szybkie wypełnianie, podpisywanie i wysyłanie wszystkich formularzy. Można nawet zrobić zdjęcie papierowego formularza, przekonwertować na PDF, wypełnić go w telefonie lub tablecie, a następnie podpisać elektronicznie i wysłać lub wydrukować. To ciekawa funkcja, która sprawia, że aplikacja Adobe jest warta zainteresowania.

3. Edycja PDF z Apple iOS – polecane aplikacje

Jeśli chodzi o edycję plików PDF na iOS, czyli na smartfonach iPhone i tabletach iPad to sytuacja nie wygląda różowo. Znaczna większość aplikacji jest płatna, a często nawet jak jest darmowa, to aby edytować plik, trzeba wykupić subskrypcję albo i tak zapłacić za dodatkową funkcję. Całkowicie darmowej aplikacji nie udało mi się znaleźć, ale wśród płatnych programów ciekawie wygląda iAnnotate 4, trzeba jednak za niego zapłacić 47,99 PLN. Z darmowych aplikacji, które podstawowe funkcje dają za darmo nieźle wygląda PDF Expert, który pozwala przez 7 dni korzystać z pełni funkcjonalności za darmo, aby przetestować możliwości aplikacji. Jeśli zatem szukacie czegoś na szybką zmianę, to może to być dobra opcja, trzeba tylko pamiętać aby później anulować subskrypcję, która kosztuje 229 PLN rocznie.

Całkowicie darmowy jest natomiast Adobe Acrobat Reader na iOS, który jednak jak sama nazwa wskazuje, służy głównie do odczytu plików PDF. Ma jednak kilka funkcji związanych z edycją, które mogą okazać się dla was wystarczające. Tu jednak też za dodatkowe możliwości trzeba zapłacić, choć subskrypcja jest miesięczna, więc i trochę tańsza. W tej perspektywie cena za iAnnotate wcale nie wygląda tak źle.

4. Edycja PDF na komputerach PC to nie tylko Word

Na komputerach z systemem Windows najwygodniejszą opcją edycji plików PDF może być Word, ale po pierwsze nie jest to darmowa aplikacja, a po drugie podobnie jak w przypadku wersji mobilnej, konwersja z PDF na DOCX nie zawsze wychodzi najlepiej. Z drugiej strony o całkowicie darmowe rozwiązania też nie jest łatwo, jedną z ciekawszych aplikacji jest PDF-XChange Editor, który jednak też oferuje pełnie swoich możliwości dopiero po wykupieniu odpowiedniej licencji. Wszystko sprowadza się do tego czego od aplikacji oczekujecie. Do łączenie/dzielenia plików PDF, obracania czy wyciągania pojedynczych stron można wykorzystać darmową aplikację PDFSam.

Podobne możliwości, ale również w płatnej wersji ma też Adobe Acrobat, Foxit Phantom Pro czy PDF Element. Jeśli macie zajmować się edycją i tworzeniem PDFów na większą skale to warto przejrzeć te rozwiązania i wybrać to najlepsze dla siebie. Szczególnie pod względem kosztów, bo te potrafią się od siebie znacznie różnić. Wiele firm woli teraz pobierać opłaty subskrypcyjne, zamiast jednorazowej opłaty za aplikację, a często ta druga opcja w dłuższym terminie może być lepsza.

5. Webowe narzędzia do edycji PDF – czy warto?

Poszukując darmowych aplikacji do edycji PDF doszedłem do wniosku, że najlepszą i najtańszą opcją w przypadku, gdy chcemy sporadycznie edytować jakiś dokument jest wykorzystanie usług dostępnych online. Takich aplikacji jest przynajmniej kilka, ale oferują podobną funkcjonalność i możliwości, a co ważniejsze większość z nich jest darmowa. Jedynym zagrożeniem jakie w tym przypadku widzę, to kwestia bezpieczeństwa i prywatności. Nie wszystkie dokumenty nadają się do wysyłania na bliżej nieokreślone serwery w internecie, szczególnie jeśli zawierają jakieś nasze dane osobowe.

PDFescape dostępny jest zarówno w formie płatnej aplikacji, jak i narzędzia online, z którego można korzystać na dowolnym systemie z przeglądarką internetową. Największym ograniczeniem jest maksymalna wielkość pliku, która wynosi 10 MB. Poza tym aplikacja pozwala na edycję, wypełnianie oraz dodawanie linków czy notatek do tekstu w PDFie, a później zapisanie tych zmian i podzielenie się zmodyfikowanym plikiem z kimś innym.

Podobne możliwości daje też Smallpdf, który też jest narzędziem online i oferuje spore możliwości w kwestii nie tylko edycji, ale również konwersji na inne formaty. Smallpdf jest bezpłatny, ale dostępny jest też również jako aplikacja, za którą niestety trzeba zapłacić. Wśród podstawowych funkcji znajdziemy możliwość edycji, usuwania poszczególnych stron z pliku, łączenie kilku plików PDF czy dzielenie ich na kilka części. Można też zabezpieczyć plik hasłem, albo odwrotnie, usunąć takie zabezpieczenie. Sporo jak na darmowe rozwiązanie.

I to by było na tyle, myślę, że jeśli trafiliście tu w poszukiwaniu aplikacji do edycji PDF to z pewnością znajdziecie coś dla siebie.