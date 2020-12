Ale KITT to przede wszystkim sztuczną inteligencja

Tak, dokładnie. KITT jako pojazd jest również tworem „osobowym”. W kreacji serialowej, KITT to wytwór człowieka, który ma służyć człowiekowi, przy okazji wykazując pewną autonomię. Autonomia ta przejawia się w samoświadomości oraz wpojonej pojazdowi chęci chronienia ludzi za wszelką cenę. Co ciekawe, jego poprzednik – KARR różnił się od KITT tylko tym, że był „samolubny”, nastawiony głównie na własne przetrwanie. A to oznacza, że wcale nie przejmuje się losem ludzi – może im również zagrozić.

Osobliwie wygląda przedstawienie inteligentnego pojazdu. KITT dysponuje zestawem radarów, z których najważniejszy jest „skaner” na przedzie – generujący charakterystyczny gwizd oraz znany z powszechnie znanego efektu wizualnego. Coś takiego nie występuje w nowoczesnej technice – było jedynie próbą zobrazowania tego, jak mógłby wyglądać system będący „oczami” inteligentnej maszyny. Wygląda efektownie, jednak nie ma to żadnego związku z rzeczywistością. Nic to, w dziełach kultury często zdarza się, że wykorzystuje się motywy, które mają przede wszystkim ciekawie wyglądać.

KITT, czyli Pontiac Trans Am

Był taki okres w amerykańskiej motoryzacji (spowodowany kryzysem, który dotknął rynek paliwowy), kiedy to tworzyło się samochody o widocznym w designie zacięciu sportowym. Jednak były one wręcz irracjonalnie słabe – Pontiac Trans Am w wersji z silnikiem benzynowym R4 mógłby być spokojnie zawalidrogą, który jeżeli zaskakuje, to przede wszystkim nieadekwatnością osiągów do charakteru auta. O ile serialowy odpowiednik to wręcz gigant wydajnościowy, tak już jego realny odpowiednik wcale nie grzeszył osiągami.

O tym, o dziwo dowiedziałem się dopiero po latach, gdy zainteresowałem się modelem Trans Am żywiej. Polacy, którzy oglądali Knight Ridera w telewizji mogli mieć wrażenie, że Trans Am to zdecydowanie bardzo szybki samochód, który można sobie sprowadzić ze stanów i nim „latać”. Owszem, można, ale z lataniem nie będzie to miało zbyt wiele wspólnego. Wychodzi na to, że taki samochód jest dużo powolniejszy od… obecnie posiadanego przeze mnie „Szweda”. Właściwie, to ciekawie by było, gdyby w rolę KITT-a wcieliło się Volvo. Gdyby to miał być pojazd z 1982 roku, to mogłoby to wyglądać co najmniej ciekawie.