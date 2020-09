Czym jest Zoom fatigue i jak sobie z nim radzić?

Ze względu na swoje obowiązki, bardzo dużo czasu spędzam na różnego rodzaju wideokonferencjach. Zoom, Teams, Slack i inne narzędzia regularnie służą mi do krótkich i długich spotkań z ludźmi. Czasami jest to call jeden na jeden, a czasami zajęcia i szkolenia dla dziesiątek osób. Dlatego bardzo bliskie jest mi zjawisko o nazwie zoom fatigue.

Czym jest zoom fatigue?

Jest to nic innego jak zmęczenie wynikające z długotrwałych wideokonferencji. Bo nie chodzi tu konkretnie o Zooma. Nazwa tego produktu jest wykorzystana tylko dlatego, że jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji wykorzystywana podczas pracy zdalnej.

No dobra, ale z czego to wynika? W końcu spotkanie jak spotkanie. No właśnie nie do końca. Wszystko wskazuje na to (i wielu psychologów to potwierdza), że interakcje za pośrednictwem wideo są dla nas dużo bardziej męczące. Otoczenie, brak możliwości odczytywania mowy ciała, potrzeba większej kontroli nad tym, kiedy i jak wkraczamy do rozmowy, masa rozpraszaczy na ekranie. To wszystko sprawia, że musimy być bardziej skupieni i kosztuje nas to więcej sił.

Przedstawię wam przykład z życia wzięty – cały dzień prowadzenia zajęć na uczelni. Normalnie blok złożony z 5-6 grup pod rząd jest męczący, ale nie wykracza to poza standardy pracy biurowej. Nawet sprawdzenie indywidualnych projektów każdej osoby to coś do czego zdążyłem przywyknąć. Jednak, gdy pierwszy raz weryfikowałem prace studentów zdalnie, to pod koniec dnia po prostu padłem…dosłownie miałem absolutnie dość. Energia jaką musiałem w ten proces włożyć była nieporównywalnie większa niż w przypadku sprawdzania na żywo. Wydaje się to sprzeczne z logiką, w końcu siedzę komfortowo w domowych warunkach.

Zoom fatigue to etykieta naszych czasów

Dlaczego w ogóle o tym piszę? Bo zoom fatigue stanie się znakiem rozpoznawczym naszych czasów. Moment w który praca coraz mocniej skręca ku wersji zdalnej i rozproszonym zespołom jest już dawno za nami i raczej z tej ścieżki prędko nie zawrócimy. Musimy w związku z tym mieć świadomość wyzwania jakie staje przed nami i jak sobie z tym radzić.

Dyskomfort pracy, przemęczenie, problemy ze skupieniem się w trakcie wirtualnego spotkania to tylko pierwsze z brzegu zagrożenia, na które będą wystawieni wszyscy Ci, którzy będą pracować z ludźmi rozsianymi po całym świecie.

Warto zastanowić się przez chwilę jak sobie radzić ze zjawiskiem zoom fatigue. Skoro wiemy, że od niego nie uciekniemy to rozsądnym jest wprowadzenie pewnych środków zaradczych.