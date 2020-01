Dzięki takim zgłoszeniom i zastrzeganiu zgubionych czy skradzionych dokumentów udało się w minionym roku udaremnić 5 077 wyłudzeń kredytów na kwotę 280,6 mln zł, których to próbowano zaciągnąć na ich podstawie. Przy czym największa udaremniona próba wyłudzenia sięgnęła kwoty aż 20 mln zł, zaś średnio było to 31 105 zł na jedno wyłudzenie.

Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DZ:

– Rozpoczynamy dziś kolejny etap społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Projekt prowadzimy od 2008 roku. W tym czasie liczba zastrzeganych dokumentów w skali roku wzrosła ponad dwukrotnie. Jednocześnie – w samym tylko sektorze bankowym i pożyczkowym zablokowaliśmy ponad 85 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę 4,7 miliarda złotych. Statystycznie, codziennie banki blokują 20 prób, w których przestępcy chcą ukraść łącznie ponad 1 milion złotych. Dlatego tak istotne jest to, żebyśmy wszyscy zgłaszali w bankach fakt utraty dokumentu – nawet, jeżeli nie mamy konta, są banki, które przyjmują zastrzeżenia także od osób, które nie są ich klientami..

Jakie to banki? Oto ich lista, ze strony www.DokumentyZastrzezone.pl:

Lista banków komercyjnych przyjmujących zastrzeżenia od osób niebędących ich klientami:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (www.bgzbnpparibas.pl)

Bank Pocztowy SA (www.pocztowy.pl)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA (www.bankbps.pl)

Credit Agricole Bank Polska S.A. (www.credit-agricole.pl)

Deutsche Bank PBC SA (www.deutsche-bank-pbc.pl)

Eurobank (www.eurobank.pl)

Plus Bank SA (www.plusbank.pl)

Krakowski Bank Spółdzielczy (www.kbsbank.com.pl)

PKO BP SA (www.pkobp.pl)

Santander Bank Polska (www.santander.pl)

Santander Consumer Bank SA (www.santanderconsumer.pl)

SGB-Bank S.A. (www.sgbbank.com.pl)

Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

Getin Bank (www.getinbank.pl)

Pozostałe banki komercyjne zastrzegają dokumenty tylko swoich klientów.

Jeśli zgubicie dowód, możecie go zastrzec osobiście w banku lub telefonicznie, jeśli nie ma go w pobliżu pod numerem 828 828 828. W przypadku, gdy zostanie Wam on ukradziony, dodatkowo trzeba zgłosić ten fakt na Policję, no i oczywiście po wszystkim trzeba wyrobić nowy dokument. Sam wniosek na przykład o wydanie nowego dowodu osobistego możecie złożyć online.

Co ważne, jeśli zgłosicie do wyżej wymienionych banków fakt utraty dokumentu, informacja ta automatycznie trafi do Centralnej Bazy Danych, a stamtąd do wszystkich banków, operatorów telekomunikacyjnych oraz innych firm i instytucji korzystających z systemu.

No dobrze, skoro już wiemy co, gdzie i jak zrobić po tym przykrym incydencie, zobaczmy na koniec jaki efekt wypracowała sobie ta procedura przez ostatnie lata.