Czy WP Pilot żeruje na produkcjach TVP? Zastanówmy się nad tym…

Co traci na tym TVP? Ano nie ma dostępu do pomiarów oglądalności swoich transmisji przez WP Pilot, a więc nie może ich ująć w statystykach i wycenach swoich reklam, nie ma też ekwiwalentu z reklam wyświetlanych przed tymi transmisjami przez WP Pilot.

Powiecie, że transmisje na WP Pilot oglądają tylko te osoby, które nie mogą w danej chwili obejrzeć ich na telewizorze i to jest to zapewnienie równego dostępu do nich dla wszystkich. Wszystko się zgadza tyle, że TVP transmituje te wydarzenia również na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej, a więc we własnym zakresie zapewnia ten dostęp i rzecz jasna czerpie z tego zyski i powiększa własne statystyki oglądalności.

Tomasz Machała w swojej odpowiedzi Wiadomościom również podnosi ten argument, który nie do końca jest słuszny:

Część widzów chce oglądać TVP w dystrybucji naziemnej, część w kablówce, część chce brać sygnał z satelity, a część z internetu. To właśnie jest postęp technologiczny. WP Pilot jest wg prawa dokładnie tym samym co sieć kablowa. Jeśli dla znacznej grupy użytkowników internet jest pożądanym sposobem oglądania telewizji, to Jacek Kurski nie ma prawa zabrać im tej możliwości.

To w końcu WP Pilot żeruje na produkcjach TVP? Osobiście wydaje mi się, że „żeruje” jest tu za dużym słowem. Myślę, że duża część wpływów tej platformy pochodzi z dostępu do płatnych pakietów. Niemniej KORZYSTA i tu chyba nie ma żadnych wątpliwości. Korzysta na reklamach jak i na rozbudowie bazy własnych klientów, dzięki takim dużym wydarzeniom sportowym – jeśli uda im się ściągnąć do siebie widzów na takie transmisje, część z nich pewnie zostanie za dłużej i jeszcze wykupi płatny pakiet.

Czy to uczciwe? Takie są prawa rynku, jak jest taka możliwość to na pewno się znajdzie podmiot, który taką możliwość wykorzysta i zarobi na tym. Wydaje mi się, że WP Pilot mógłbym na ten czas transmisji dużych wydarzeń sportowych wyłączać swoje reklamy (jak nie chcą się dzielić wpływami) i sam z siebie udostępniać statystyki oglądalności reklam TVP, co by moim zdaniem zamknęło kontrowersje z tym związane.

Swoją drogą, dziwi mnie trochę taka twarda postawa w tym temacie KRRiT, która z jednej strony jest odpowiedzialna za ściąganie abonamentu RTV, a z drugiej strony od kilku lat zaciekle broni tej zasady, dzięki której abonament RTV mógłby w zasadzie nie istnieć. Przecież abonament trzeba płacić za posiadanie odbiornika telewizyjnego, a nie za oglądanie bądź nie programów telewizyjnych. Natomiast WP Pilot nie wymaga telewizora do samego oglądania.