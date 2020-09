Kiedy w Szwecji będą Chiny… czyli ile jest Volvo w Volvo obecnie?

Moim skromnym zdaniem, niezwykle ciekawym projektem „starego Volvo” był model 145 produkowany w późnych latach sześćdziesiątych: niezwykle przypomina to, co dzisiaj definiuje samochód w wersji kombi. Zachowano pełną funkcjonalność: dwoje drzwi z tyłu, dwoje z przodu, obszerny bagażnik. Pojedziesz nim i do kościoła i do IKEI po kolejne meble do samodzielnego złożenia (przy których będziesz klął jak szewc). Design? Nie porywa: w momencie projektowania Volvo 145 nikt nie myślał o tym, żeby ten samochód szczególnie się podobał. A! Nie bez znaczenia było bezpieczeństwo. Jak na obecne standardy, nie był to duży samochód (4,64 metra długości). Ale sprzedał się w ilości niemal 270 000 sztuk.

Ale i w tych czasach Volvo potrafiło pokazać naprawdę ciekawy projekt. Przenosimy się na przeciwną skrajną część osi „rozmysłu Volvo” i przechodzimy do modelu P1800 ES z tylną klapą w całości… ze szkła. Takie rozwiązanie było wtedy horrendalnie drogie i pojazd produkowano dosłownie tylko przez dwa lata. Co to była za konstrukcja… kombi-coupe? Shooting brake? Trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, że był to okres ekspansji Volvo na rynek USA – a tam trzeba było niecodzienny projekt przystosować do tamtejszych norm. Owszem, udało się to, ale zainteresowanie nie rekompensowało poniesionych kosztów i… nie sprzedano nawet 10 000 sztuk P1800 ES. Szkoda, bo to ciekawa konstrukcja.