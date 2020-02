BMW 4 Coupe ma niewiele odstawać od konceptu

BMW w ostatnim czasie mocno akcentuje charakterystyczny dla swoich samochodów grill, który w niektórych modelach, jak chociażby w X7, rozrósł się do wydawałoby się niebotycznych rozmiarów. To jednak i tak może okazać się niczym w porównaniu do szykowanego na ten rok BMW 4 Coupe, które zadebiutowuje w połowie roku. Produkcyjny model ma bazować na koncepcie, który pokazano w zeszłym roku we Frankfurcie i wtedy też wzbudził sporo emocji. Zdjęcie widoczne poniżej do render stworzony przez BMW, a to co widzicie na obrazku tytułowym to hipotetyczny wygląd egzemplarza produkcyjnego stworzony przez brytyjski AutoExpress.