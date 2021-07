Czy streaming zaniża wartość muzyki?

Dzięki streamingowi słuchamy muzyki za grosze, w porównaniu do tego, co musielibyśmy zapłacić kupując albumy na kompaktach lub utwory w cyfrowych sklepach. Takie okoliczności sprawiają, że dysponujemy dostępem do zasobów, jakich nigdy wcześniej nie było, a to otwiera też szansę przed nowymi artystami, którzy mają możliwość dotarcia do nowych słuchaczy na całym globie. Czy jednak jednocześnie ten dobrobyt nie przekreśla szans na faktyczne docenienie muzyki?

Na taką nowość czekałem od początku istnienia Spotify. Brawo!

Niedawno napisałem o tym, jak często zdarza mi się ostatnio sięgać po odtwarzacz muzyki (iPoda czy Walkmana), który pozwala (wymusza) koncentrację na tym, czego słucham, bez żadnych rozpraszaczy. Nie pikają mi powiadomienia, nie kuszą aplikacje mobilne czy strony internetowej, albumy odsłuchuję od początku do końca.

Męczę się z kupowaniem i ripowaniem płyt, bo nikt mi ich nie zabierze

Jestem też pewien, że nikt mi posiadanej przeze mnie muzyki na winylach, płytach CD czy w cyfrowej kolekcji muzyki nie zabierze. A znikające utwory czy albumy z usług streamingowych lub podmienianie kawałków na inne wersje to nic nowego w usługach online. W tym odcinku usłyszycie Konrada Kozłowskiego i Pawła Winiarskiego. Miłego słuchania!

Jak słuchacie muzyki? Czy streaming zaniża jej wartość?

* uproszczenie, bo oczywiście żaden serwis muzyczny nie będzie posiadał całej muzyki świata