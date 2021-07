Czy na dbaniu o środowisko można zarobić? T-Mobile przekonuje, że tak

Takie odnowione smartfony są w pełni sprawne, a klient otrzymuje na nie 24-miesięczną gwarancję. Na ich ekranie nie znajdziemy żadnych bad pixeli czy śladów wypalenia. Nie znajdziemy również wgnieceń na obudowie. Jedynie widoczne mogą być minimalne ślady użytkowania. Bateria jest nowa lub wykazuje nie mniej niż 85% sprawności i do tego dołączona jest oryginalna ładowarka, bez słuchawek, a wszystko jest zapakowane w nowe pudełko.

Na tę chwilę dostępne są do kupienia odnowione smartfony iPhone – modele 6s i 8, które uchodzą za niezwykle trwałe, rzadko się psują, a sam system iOS ma zapewnione wieloletnie wsparcie Apple. Mogą więc one posłużyć nowym właścicielom jeszcze przez co najmniej dwa najbliższe lata.