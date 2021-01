Binge watching to oczywiście znak obecnych czasów, gdy seriale są dosłownie na wyciągnięcie ręki i wystarczy kilka kliknięć, by móc streamować całe sezony liczące kilkanaście czy kilkadziesiąt odcinków. Ale binge watching był obecny wiele lat temu i wtedy też można go było uznać za nałogowe oglądanie seriali, ponieważ widzowie czynili to z wydaniami DVD swoich ulubionych tytułów.

Potwierdził to także Netflix, który obserwował, jak niektórzy jego klienci (wysyłkowej wypożyczalni DVD) wypożyczają całe sezony „The Simpsons” i dość prędko odsyłają całość wyczekując przesyłki z kolejnym sezonem. Na mniejszą skalę, ale podobna sytuacja dotyczyła też seriali na kasetach VHS, ale prawdiłowość była dokładnie taka sama.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą binge watching?

Binge watching sam w sobie nie jest niebezpieczny, podobnie jak wiele innych czynności czy produktów, o ile oczywiście zachowamy umiar i rozsądek. Z binge watchingiem wiążą dwie kwestie: podjadania oraz braku ruchu. Długotrwałe przebywanie w jednej pozycji i spożywanie dużej ilości przekąsek (najczęściej wraz ze słodkimi napojami gazowanymi) może przynieść niekorzystne konsekwencje dla zdrowia, jeśli takie sytuacje będą często się zdarzały.

Binge-watching, to ciągłe oglądanie odcinek po odcinku, np. seriali na Netfliksie. W pewnym momencie staje się ro bezrefleksyjne i nie do końca wiemy, co oglądamy i po co, ale najważniejsze, że „coś szumi w tle”. Niestety naukowcy coraz częściej dochodzą do wniosków, że takie zachowanie prowadzi do problemów ze zdrowiem. Badanie opublikowane w Journal od Clinical Sleep Medicine pokazało, że binge-watching wśród młodych ludzi (18-25 lat) powoduje przemęczenie, bezsenność, wybudzanie się w nocy kilka razy i intensywna koncentracja na czymś tuż przed snem, gdy powinniśmy się już wyciszać. Jak wiadomo, sen wpływa na niemal wszystko. Psychicznie i fizycznie. Po 2 tygodniach bezsenności można zauważyć zmiany w układzie odpornościowym, zmienia się nasza przemiana materii, mamy problemy z pamięcią i uwagą, a to już jest niebezpieczne przy np. prowadzeniu samochodu czy obsłudze maszyn. Finalnie podejrzewa się, że brak snu prowadzi nawet do zawałów serca, powstawania tętniaków czy wylewów. Niezwykle trudno jest (a może nawet jest to niemożliwe) odciągnąć kogoś od oglądania filmu za filmem godzinami, ale możemy spróbować wprowadzić pewne zasady. Np. zero oglądania przynajmniej godzinę przed snem. – tłumaczy dla Antyweb Monika Kotlarek, psycholog.