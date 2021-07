Czy iPhone 13 Pro będzie miał olbrzymi aparat?

Jeżeli tak by było, kolejny iPhone w wersji Pro miałby dużo więcej miejsca na zagospodarowanie aparatami. Może to oznaczać wiele rzeczy – większą soczewkę, więcej aparatów, albo, z czego pewnie najbardziej ucieszyliby się użytkownicy – większą matrycę pozwalającą zrobić jeszcze lepsze zdjęcia niż dotychczas. Będzie to też oznaczało, że wersja pro będzie miała znacznie większą wyspę na aparaty od wersji zwykłej i mini, które mogą wyglądać w ten sposób. Finalnie, to by też znaczyło, że w kolejnym iPhone’ie sporo się zmieni. Z informacji, które już wyciekły do sieci wiemy, że telefony te w końcu będą miały chociażby funkcje ładowania zwrotnego.

Jak myślicie – do czego tak duża wyspa na aparaty mogłaby zostać wykorzystana?

Źródło