Czy gry na PS5 naprawdę ważą mniej niż na PS4? Sprawdziliśmy to

Co z tego wynika? Kompresja danych na PS5 faktycznie działa

Jeśli jakaś gra z PlayStation 4 dostała własną wersję na PlayStation 5, jej rozmiar jest zauważalnie mniejszy. W przypadku Subnautica różnica jest faktycznie ogromna, ale już przy Fotnite i Rainbow Six Siege aż tak bardzo nie rzuca się w oczy i choć wersje na PlayStation 5 zajmują mniej miejsca na dysku, to kompresja już tak bardzo nie imponuje. Zupełnie inaczej jest w przypadku gier, które otrzymały jedynie łatki dla PS5 – konsola wciąż widzi grę jako właściwą dla PlayStation 4, ale dodaje tryb dla posiadaczy PS5. Tak, jak na przykład w przypadku The Last of Us Part II, gdzie w ustawieniach mogłem wybrać 60 fps. Choć tu również coś się zadziało i mała różnica w rozmiarze gry faktycznie jest.