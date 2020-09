Czy drogi smartfon to potrzeba, prestiż czy głupota?

Rynek smartfonów zdaje się iść w zupełnie innym kierunku niż wskazywałaby na to logika. Ceny zamiast iść w dół, od lat idą do góry. Producenci zdają się walczyć na tym froncie, ale zupełnie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i teraz zastanawiam się co my – konsumenci – chcemy osiągnąć kupując te drogie zabawki. Prestiż? Zaspokojenie potrzeb? A może po prostu odjęło nam rozum?

Prestiż

Moja pierwsza myśl kierowała mnie w stronę prestiżu. Weźmy takiego iPhone’a w topowej wersji czy najmocniejszego Samsunga. One – teoretycznie – ociekają glorią i chwałą. iPhone od zawsze kojarzył się z produktem kierowanym do wybitnych ludzi. Samsung za blisko 6000zł to też raczej telefon który ma nam pozwolić się pokazać. Ale czy na pewno?

Bądźmy szczerzy…czy to taki problem kupić telefon w abonamencie na raty? Czy nawet w jakimś elektroniku w ratach 0% na 2-3 lata. Smartfony już dawno przestały być według mnie dobrem luksusowym. To tylko kawałki drogiej technologii na którą naprawdę dużo osób może sobie pozwolić więc prestiż z tym związany jest raczej żaden.