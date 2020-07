Jak spojrzałem dziś na wyniki czerwcowe rankingu Rfbenchmark w pierwszej chwili pomyślałem, że to efekt udostępnienia przez Plus nowej technologii 5G na początku maja na wybranych nadajnikach.

Jednak w legendzie wyników rankingu, nie znalazłem informacji o choćby ułamku badań wykonanych w zasięgu 5G. Na 141346 wykonanych testów, 89,08% zrobionych było w zasięgu technologii 4G, 10,80% – 3G, a 0,12% przypadło na zasięg 2G. Najwięcej badań wykonali klienci operatora Play (33,19%) – 46097 testów, dalej mamy Orange (28,61%)- 40407 testów, Plus (22,81%) – 32246 oraz T-Mobile (15,39%) – 21756.

Tak więc, jeśli udostępnienie 5G przez Plusa nie miało bezpośredniego wpływu na wyniki czerwcowe, mógłby być to wpływ pośredni w postaci solidnego upgrade stacji nadawczych Plusa, przy okazji modernizacji nadajników pod 5G. Zresztą zobaczcie sami, nie chce mi się wierzyć, znając wielomiesięczną historię tych rankingów, że to przypadek.

Zasięg LTE – Wyniki pomiarów za kwiecień 2020 Mierzony paramter Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 25,6 Mbps 22,55 Mbps 19,68 Mbps 24,59 Mbps Szybkość wysyłania danych 13,43 Mbps 11,67 Mbps 11,07 Mbps 10,73 Mbps Ping 36,97 ms 38,02 ms 43,61 ms 34,41 ms Liczba pomiarów 19016 20981 14094 12380

Wróćmy do rankingu kwietniowego, kiedy Plus szykował się jeszcze do udostępnienia 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. 19,68 Mb/s, to była średnia prędkość przy pobieranych danych w zasięgu sieci Plus w kwietniu. Najszybszy był wtedy Orange z wynikiem 25,6 Mb/s, drugi był T-Mobile – 24,59, a Play zamykał podium z wynikiem 22,55 Mb/s.

Zasięg LTE – Wyniki pomiarów za maj 2020 Mierzony paramter Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 25,57 Mbps 23,44 Mbps 21,85 Mbps 25,92 Mbps Szybkość wysyłania danych 12,64 Mbps 12,06 Mbps 11,52 Mbps 11,23 Mbps Ping 38,99 ms 39,06 ms 43,27 ms 35,26 ms Liczba pomiarów 29163 30626 21677 12435

Wyniki majowe (Plus udostępnił 5G swoim klientom 11 maja) pokazują już wyraźną zmianę, Plus nadal był na ostatnim miejscu, ale średnia prędkość przy pobieranych danych wyniosła już 21,85 Mb/s. T-Mobile zamienił się miejscami z Orange, nieznacznie go wyprzedzając 25,92 Mb/s vs 25,57 Mb/s, Play tradycyjnie jeszcze na 3 miejscu z wynikiem 23,44 Mb/s.

Zasięg LTE – Wyniki pomiarów za czerwiec 2020 Mierzony paramter Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 26,87 Mbps 23,48 Mbps 24,77 Mbps 27,61 Mbps Szybkość wysyłania danych 13,02 Mbps 11,98 Mbps 12,39 Mbps 11,67 Mbps Ping 38,1 ms 39,62 ms 45,45 ms 33,49 ms Liczba pomiarów 36399 42306 28303 18909

Przechodzimy już do aktualnych wyników za czerwiec 2020 roku i proszę – Plus z wynikiem o ponad 5 Mb/s lepszym niż jeszcze zaledwie dwa miesiące wcześniej, to się do tej pory nie wydarzyło w historii tych rankingów. Czerwcowy ranking okazał się najlepszy dla T-Mobile – 27,61 Mb/s, który już wyraźniej wyprzedził Orange – 26,87 Mb/s, na 3 miejsce wskoczył Plus z wynikiem 24,77 Mb/s, a Play spadł na ostatnie miejsce z wynikiem 23,48 Mb/s.

Co ciekawe, w żadnych innych parametrach Plus nie poprawił znacząco swoich wyników od kwietnia, zarówno w średniej prędkości wysyłanych danych jak i wartości ping, mieli podobne osiągi przez te 3 miesiące. Zastanawiające mogłoby być jeszcze podwojenie liczby testów od kwietnia w zasięgu sieci Plus, gdyby nie fakt, że podobny skok zaliczyła liczba pomiarów w zasięgu sieci Play, bez większego wpływu na czerwcowy wynik tego operatora.

