NAJGORSZE filmy na Netflix. Nie oglądaj, omijaj je szerokim łukiem!

Jakiś czas temu Netflix wprowadził do serwisu zakładkę pokazującą najpopularniejsze materiały w Polsce. I kiedy ją przeglądałem to trochę mnie zmroziło, bo w na topie były przynajmniej dwa fatalne filmy, w dodatku nasze własne – polskie. Wszyscy podpowiadają co na Netflix obejrzeć, w jaki film lub serial się wkręcić, co zobaczyć wieczorem czy podczas zamknięcia w domu. Ale jednak mało kto wskazuje jakich filmów nie oglądać by nie tracić czasu oraz nerwów. I muszę przyznać, że nagrywanie tego materiału było nieco odświeżające, bo sam przecież kilkukrotnie przygotowywałem materiały polecające, na przykład z najlepszymi filmami Netflix. Jednocześnie musiałem też przecież spędzić czas by zapoznać się z przedstawionymi w moim zestawieniu produkcjami – tego akurat żałuję.

Co znalazło się na liście najgorszych, moim zdaniem, filmów na Netflix? Zapraszam do obejrzenia materiału.