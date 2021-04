Miłośnicy selfie, szybkiego ładowania i jeszcze szybszego internetu – czego jeszcze nie wiecie o OPPO?

Rok później OPPO zrewolucjonizowało branżę selfie po raz kolejny, tworząc model N1, który pozwalał obracać tylny aparat, by robił on także autoportrety (kojarzycie skądś to rozwiązanie?;)). Dzięki temu przedni aparat miał w tym modelu 13 Mpix, Autofocus i wspierał HDR, a to wszystko w 2013 r. W kolejnych latach OPPO stworzyło całą linię smartfonów w których jeszcze mocniej rozwijano tę funkcję. Modele z linii F jako pierwsze wprowadziły chociażby 16 Mpix (F1 Plus) czy 20 Mpix (F5) obiektywy.

Lubicie szybko ładować smartfony? Ja lubię

Jeżeli kupiliście swój telefon w przeciągu ostatnich trzech lat, zapewne wspiera on jakąś formę szybkiego ładowania. Wielu producentów, pomimo tego, że posiada swoje nazwy dla tej technologii, tak naprawdę korzysta z tego, co opracowali inni. Najpowszechniejszym standardem jest ten opracowany przez Qualcomm QuickCharge, który wykorzystują mniejsi producenci smartfonów z Androidem. Konstrukcja smartfona to pod kątem inżynieryjnym skomplikowany i wielowątkowy proces, dlatego niekiedy łatwiej jest zaimplementować technologię opracowaną przez kogoś innego, niż samemu tworzyć swój standard. OPPO poszło jednak tą „trudną drogą” i od jakiegoś czasu przewodzi w światowej stawce szybkiego ładowania dzięki technologii VOOC. Została ona na tyle dobrze rozwinięta i dopracowana, że korzystają z niej już nie tylko inne marki z branży smartfonowej (OnePlus, realme) ale popularyzować ją będą takie tuzy segmentu konsumenckiego jak Volkswagen i ANKER. Zalety 65 W ładowania przewodowego czy 50 W bezprzewodowego będzie można zatem wykorzystywać z w znacznie większej liczbie urządzeń. Poza tym, dzięki nieustannemu rozwojowi firmy, już niedługo standardem stanie się chociażby 125 W (i szybsze) ładowanie.