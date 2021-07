On powinien tak wyglądać od początku. Jak prezentuje się czarny pad DualSense do PlayStation 5?

Zauważyłem, że w polskiej sieci pojawiło się kilka zdjęć nowego, czarnego pada DualSense do PlayStation 5 i na niektórych wygląda fatalnie. A to przecież pad, na którego tak długo czekaliśmy, nie mogąc znieść białego koloru DualSensa z zestawu. Sęk w tym, że czarny jest bardzo ładny, zdecydowanie ładniejszy od białego – co mam nadzieję udami się pokazać w poniższym materiale wideo. A przy okazji opowiedzieć Wam w kilku słowach o kilku miesiącach spędzonych z moim zdaniem rewolucyjnym kontrolerem do najnowszej konsoli Sony. Jeśli więc nie macie okazji zobaczyć czarnego pada DualSense na żywo, to mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w podjęciu decyzji zakupowej.