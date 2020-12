Jak widać, nie różnią się one zbytnio liczbą kanałów, przyjrzyjmy się zatem jednemu z pakietów w opcji telewizji kablowej IPTV, który wydaje się najbardziej atrakcyjny. Mam na myśli Pakiet M za jedyne 30 zł, w którym możemy oglądać 78 kanałów telewizyjnych (w telewizji kablowej IPTV), a w promocji świątecznej przez 24 miesiące otrzymujemy dostęp do 3 kanałów NICK – Nickelodeon, Nick Jr oraz Nicktoons i 2 kanałów CINEMAX – Cinemax i Cinemax 2.

Również przez cały okres umowy mamy w tym pakiecie w cenie dostęp do usług CatchUP, czyli możliwości odtwarzania wybranych programów do 7 dni od ich emisji oraz ON THE GO – dostępu do kanałów na urządzeniach mobilnych w aplikacji Cyfrowy Polsat GO.

Do tego przez trzy miesiące możemy oglądać za darmo wszystkie dostępne w kanały telewizyjne łącznie z kanałami premium – m.in. HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

A oto wszystkie kanały dostępne w tym pakiecie, oczywiście bez tych wymienionych wyżej w promocji: