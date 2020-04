Niby dlaczego cyfrowe książki, gry i filmy mają być tańsze? Ostatnie tygodnie pokazały ich przewagę

Zakupy cyfrowe wciąż budzą w wielu niechęć i są postrzegane jako kontrowersyjne. Powodów jest kilka, ale najważniejszym argumentem który zawsze przewija się w dyskusjach jest cena. Wielu oczekuje, że gry, książki czy muzyka kupowane w formie cyfrowej (niefizycznej) będą tańsze. A najlepiej to dużo tańsze, niż te „klasyczne”. Bo przecież nie można ich później odsprzedać, nie trzeba płacić za koszty magazynowania, a ich produkcja nic nie kosztuje. Ale o ile pierwsze jest prawdą, o tyle dwa kolejne argumenty są już mocno chybione. Bo to nie jest tak, że kiedy coś kupujemy w wersji cyfrowej, to wzięło się to znikąd — i nikt nie musiał tego przygotować. Nie jest to też tak, że pobieramy te treści znikąd, a utrzymanie infrastruktury jest darmowe. Sam uwielbiam cyfrowe zakupy od lat — i kiedy tylko mogę, unikam kupowania (pop)kulturowych dóbr które łapią kurz. A ostatnich, trudnych, tygodniach to właśnie one ratują mnie przed nudą i odświeżaniem śledzenia paczek, które często docierają z opóźnieniem.