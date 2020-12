Uwaga na uszkodzenia zapisów postępu Cyberpunk 2077. Róbcie kopie, bo nie da się ich odzyskać

Najbardziej irytujące rzeczy w grach wideo? Dla mnie — oszuści w trybie zabawy wieloosobowej, tracące klatki gry oraz utracone zapisy stanu gier. Wielokrotnie (z różnych powodów) traciłem dostęp do moich save’ów. Za każdym razem byłem równie poirytowany. Dlatego widząc wieści o problemach z potencjalnymi problemami z zapisem w Cyberpunk 2077 smutno westchnąłem i uznałem, że warto o tym poinformować graczy. Bo przezorny zawsze ubezpieczony.

Zbyt duży plik zapisu stanu gry Cyberpunk 2077 może ulec uszkodzeniu

Pierwsze wieści o uszkodzonych zapisach wypłynęły kilka dni po premierze. Ale im więcej osób zapoznawało się z grą, tym więcej zaczęło przybywać uszkodzonych plików zapisu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy problem dotyczy wszystkich platform czy wyłącznie wersji na komputer, ale jedno jest pewne. Oficjalnie mówi się o tym, że pliki zapisu mogą ulec uszkodzeniu — i kiedy do tego dojdzie, nic nie da się z tym zrobić. Na GOG.com pojawił się dedykowany wpis w Centrum Pomocy, w którym poleca się… trzymać mniej przedmiotów. Problemem jest wielkość stanu zapisu – najprawdopodobniej kiedy ten przekroczy 8 MB, staje się nieużywalny. Jednoznacznie zaznacza się, że w przyszłości wielkość save’ów może zostać zwiększona, ale te które są obecnie uszkodzone wciąż nie będą możliwe do wczytania i kontynuowania zabawy.

Idealnym rozwiązaniem wydaje się zatem… posiadanie niewielkiej ilości przedmiotów, by nie narazić się na problemy z zapisem stanu gry. Mimo wszystko to kolejny raz, gdy ze smutkiem spoglądam na doniesienia ze świata Cyberpunka. Przede wszystkim dlatego, że problemy o których mowa mogą dotknąć głównie graczy najbardziej zaangażowanych, którzy po kilkudziesięciu godzinach zbieractwa mogą stracić dostęp do swojego postępu.