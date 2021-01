Gracze odzyskują pieniądze za konsolowego Cyberpunk 2077. Ale to dopiero początek długiej drogi

Zobacz też: Żarty się skończyły. Cyberpunk 2077 i CD Projekt RED pod lupą UOKiK

Gracze nareszcie doczekali się zwrotu pieniędzy za Cyberpunk 2077. Póki co jednak: wyłącznie cyfrową wersję gry

Wspomniany temat liczy sobie już kilka tysięcy odpowiedzi. Gracze wypatrywali zwrotów pieniędzy na ich kontach od chwili wypełnienia formularza i… dość szybko zaczynali się niecierpliwić. Z jednej strony: rozumiem złość i chęć jak najszybszego odzyskania środków, z drugiej jednak wszystko to wydarzyło się w dość… niefortunnym czasie. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, a do tego paraliż związany z pandemią — myślę, że każdy element układanki mógł stwarzać problemy, przez co całość się przeciągała dłużej niż ktokolwiek się spodziewał. W miniony weekend jednak coś się ruszyło — i użytkownicy forum jeden po drugim informują że otrzymali potwierdzenie i/lub zwrot.

Nie wszyscy są jednak zadowoleni — bo niektórzy skarżą się na… otrzymanie mniejszej kwoty, niż zapłacili. Temat jest rozwojowy i prawdopodobnie czeka ich kolejny pakiet walki o swoje — mimo wszystko to kolejne zepsucie całego doświadczenia, które absolutnie nigdy nie powinno było mieć miejsca. Użytkownik o nicku 5thDivAizen skarży się, że zapłacił więcej, niż otrzymał w zwrocie. Jakie są tego powody: na tę chwilę nie wiadomo.

Dobre wieści dotyczą jednak, przynajmniej na tę chwilę, wyłącznie cyfrowej wersji gry. Wydanie pudełkowe to zupełnie inna bajka — tamtejsze zwroty to będzie zupełnie inna bajka i historia może potrwać dłużej. Znacznie dłużej. To nie jest kwestia jednego, a wielu retailowych sklepów. Teoretycznie do wczoraj wszyscy zgłaszający chęć zwrotu pudełkowej wersji gry mieli otrzymać informacje o następnych krokach — ale znowu. Weekend. Prawdopodobnie dopiero w najbliższych dniach coś się wyjaśni i sprawa zostanie pchnięta dalej. Ale nikogo raczej nie powinno dziwić zniecierpliwienie, zwłaszcza, że brak przejrzystej komunikacji. Przed CDPR ogromne przedsięwzięcie — nawet jeżeli zwroty dotyczą niewielkiego procenta klientów, logistyczne ogarnięcie tego w rozmaitych zakątkach świata może być trudne. No ale teraz firma musi walczyć o odbudowanie zaufania — więc wycofać się z tego nie może. To byłby strzał w stopę. I kolano.