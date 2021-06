Cyberpunk 2077 wróci do PS Store 21 czerwca

Cyperpunk 2077 nie miał łatwego startu, gra miała premierę 10 grudnia 2021 roku, a już tydzień później, 17 grudnia, została wycofana z cyfrowej dystrybucji w PlayStation Store z powodu błędów i problemów z działaniem na PlayStation 4. Teraz, po ponad pół roku, Cyberpunk 2077 wreszcie osiągnął taki stan, który przeszedł testy Sony i gra wróci do oferty sklepu w najbliższy poniedziałek. Komunikat giełdowy jest bardzo zwięzły i zacytujemy go w całości.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie PlayStation Store począwszy od dnia 21 czerwca 2021 r.

Trudno oczekiwać, aby powrót Cyberpunka 2077 do PS Store miał ogromny wpływ na wielkość sprzedaży tej gry, która praktycznie zamarła kilka dni po premierze. Istotny jest jednak efekt marketingowy, powrót do sklepu Sony oznacza, że w grze zostały naprawione największe bolączki i niektórzy gracze mogą się skusić na jej zakup i przekonanie się o tym na własnej skórze. To też konieczny krok w drodze do publikacji kolejnych rozszerzeń gry oraz wersji przeznaczonej na konsole nowej generacji, która ma mieć miejsce w drugiej połowie roku.

Kurs akcji giełdowej spółki zareagował już na poranne plotki, akcje CD Projektu podrożały dzisiaj o 6,5% przy obrotach na poziomie 313 mln PLN, spore wzrosty zanotowały również wczoraj odrabiając w dwa dni ponad 15%.