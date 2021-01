Występujemy do przedsiębiorcy o wyjaśnienia problemów z grą i działań przez niego podjętych. Sprawdzimy jak producent pracuje nad wprowadzaniem poprawek czy rozwiązaniem trudności uniemożliwiających grę na różnych konsolach, ale także jak zamierza działać w stosunku do osób, które złożyły reklamacje i są niezadowolone z zakupu w związku z brakiem możliwości odtworzenia gry na posiadanym sprzęcie mimo wcześniejszych zapewnień producenta.

– powiedziała Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna.

Dalsze decyzje urzędu mają być uzależnione od informacji i wyjaśnień przekazanych przez producenta gry.

Przypomnę o co chodzi. Z jednej strony gracze, którzy kupili Cyberpunk 2077 na PC otrzymali produkcję pełną mniejszych i większych błędów, które producent na bieżąco „łata” aktualizacjami. Zdecydowanie więcej zamieszania jest z wersją konsolową, szczególnie odsłoną na PlayStation 4, która nijak się ma do obietnic o świetnym działaniu, a takie przedstawiciele CDPR wypowiadali publicznie przed premierę. Niestety – potwierdza to Piotrek, który grał na PlayStation 4 Pro oraz ja po przejściu gry na PlayStation 5 (nie ma jeszcze wersji na PS5, gra działa we wstecznej kompatybilności). Tytuł potrafił mi się zawieszać co 1,5-2 godziny, ostatni „crash” zaliczyłem oglądając napisy końcowe po skończeniu gry. A szkoda, bo Cyberpunk 2077 naprawdę dużo rzeczy robi dobrze.

Gracze wciąż są oburzeni, Cyberpunk 2077 zniknął z PlayStation Store, na każdej z platform można było również zwrócić zakupioną grę.