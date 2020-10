Cyberpunk 2077 opóźniony!!! Nie zagramy w listopadzie

Bardzo zła wiadomość dla wszystkich, którzy planowali już za niecały miesiąc zagrać w Cyberpunk 2077. Na oficjalnym koncie Twitter wyczekiwanej gry pojawiła się właśnie informacja o kolejnym poślizgu, nie zagramy 19 listopada.

Firma uspokaja jednak, że gra jest gotowa i jakiś czas temu osiągnęła status „złota”. Nie oznacza to jednak, że zaprzestano prac nad produkcją i jej jakością – odebrać to można różnie, jedni uwierzą, drudzy stwierdzą, że producent jest jeszcze jedną nogą w lesie i nie jest w stanie dostarczyć gry w listopadzie.

