Cyberpunk 2077 to od 10 grudnia, czyli dnia w którym gra trafiła do sprzedaży, główny temat mediów growych i technologicznych. Chciałoby się napisać, że to wszystko dzięki fantastycznemu produktowi, który powstał w kraju nad Wisłą, ale prawda jest niestety inna. Z jednej strony atakują nas bowiem z każdej strony (w Warszawie jest ich naprawdę dużo) billboardy reklamujące CP2077, z drugiej informacje o tym jak bardzo zbudowana jest gra, chodzi przede wszystkim o wersję konsolową. Doszło nawet do tego, że tytuł kupiony w cyfrowej dystrybucji na konsolę PlayStation można nie tylko zwracać, ale gra zniknęła na jakiś czas z PS Store.

Wczoraj w nocy skończyłem Cyberpunk 2077 i potwierdzam – nawet grając w wersję z PS4 na PS5 (wciąż nie ma odsłony na konsole nowej generacji) musiałem się mierzyć nie tylko z błędami graficznymi, zacinającymi liniami dialogowymi czy nawet całymi misjami, ale też z dość częstym zawieszaniem się gry. Doszło wręcz do absurdalnej sytuacji, w które Cyberpunk 2077 „scarshował” się na napisach końcowych i musiałem uruchamiać ponownie grę by je w całości obejrzeć.

01:45. Cyberpunk 2077 skończony, 49 godzin. Klimat i świat super, opowieść, bohaterowie bardzo fajni. Miasto, gameplay, system walki, poruszania się i jazdy tylko przeciętne. Technicznie była to DROGA PRZEZ MĘKĘ. Gra zawiesiła się i zaliczyła crasha nawet na napisach końcowych… pic.twitter.com/WYy7UuAehz — Paweł Winiarski 📽 (@northazerate) December 22, 2020

Słyszeliśmy o tym, że w przedsprzedaży na wszystkich platformach (gra wyszła na PC – Steam, GOG, Epic Games, Stadia, PlayStation 4 i Xbox One (ale działa również na PlayStation 5 i Xbox One X/S)) znalazła 8 milionów nabywców.

ale to Ty jesteś testerem. pic.twitter.com/UJZYASI9y2 — Maciej Makuła (@Wonziu) December 21, 2020

Teraz wiemy już ile kopii sprzedano łącznie od premiery – 10 grudnia do 20 grudnia

W oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje się, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. „sell through”, pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji „Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez spółkę.

– czytamy w komunikacie CD Projekt

Wynik jest świetny, a patrząc na to ile tytuł jest na rynku – wręcz rewelacyjny. PAP Biznes szacuje, że przed świętami Bożego Narodzenia sprzeda się 16,4 miliona kopii – czasu zostało niewiele i jestem bardzo ciekawy, czy dodatkowe 3,4 miliona jest w tych kilka dni realne. Nie jestem też przekonany, czy gra w takiej formie w jakiej jest aktualnie, będzie najlepszym prezentem pod choinkę – a to może zwiększyć sprzedaż.

Ciekawe czy kiedyś dowiemy się ile kopii zwrócono. Jestem też równie ciekawy jak będzie to wyglądać w kolejnych miesiącach, bo jak widać, 5 milionów sprzedano już poza zamówieniami przedpremierowymi, czyli jednak naprawdę wielu graczom nie przeszkadzają błędy.

