Nie ukrywam, że nie podoba mi się trochę ciągłe porównywanie Cyberpunk 2077 do Wiedźmina 3. To bardzo mocno działa na niekorzyść CD Projekt Red – i choć tak, zbudowało ogromne zaufanie do producenta, to wywindowało oczekiwania wobec CP2077 prawie tak wysoko jak Elon Musk Teslę Roadster. I moim zdaniem odbije się to firmie ogromną czkawką, bo takich oczekiwań nie da się po prostu spełnić.

Główna opowieść w Cyberpunk 2077 jest nieco krótsza niż ta z Wiedźmina 3. Spotkaliśmy się z wieloma skargami dotyczącymi głównego wątku w Wiedźminie 3 – opowieść była za długa i patrząc na dane dotyczące rozgrywki, ogromna ilość osób doszła daleko, ale nigdy nie skończyła gry.

– powiedział Patrick Mills, quest designer z CD Projekt Red.

Nie przypominam sobie by Wiedźmin 3: Dziki Gon był jakąś kosmicznie długą grą. Według serwisu How Long to Beat, jeśli zignorujecie wszystko poza głównym wątkiem, da się przejść Wiedźmina 3 w 32 godziny. Moim zdaniem tak średnio 50 jest bardziej realne, bo jednak części rzeczy omijać się nie powinno. To dużo? W mojej opinii na tego typu grę raczej nie – długa to jest Persona 5, której przejście zajęło mi około 90 godzin. Jasne, znam i takich, którzy spędzili w Wiedźminie 3 od 200 do 400 godzin, ale to jednak coś zupełnie innego niż przechodzenie głównego wątku.

Zaczęła mnie jednak zastanawiać wypowiedź CDPR, bo jeśli posłuchacie ludzi – większość gier jest przecież za krótkich. Można więc sądzić, że jednak widzimy nienaturalną bańkę, w której żyją albo osoby przeliczające na złotówki każdą godzinę spędzoną z grą albo hardkorowcy, którzy przy produkcji bez trybów sieciowych potrafią spędzić kilkaset godzin mimo tego, że główny wątek to zabawa na 30-50 godzin. Bo jeśli producent analizujący wszystko co związane ze swoją grą daje jasno do zrozumienia, że masa osób nigdy nie skończyła Wiedźmina 3 ze względu na jego długość, to jednak daje bardziej prawdziwy obraz sytuacji – na pewno bardziej realny niż mój czy Wasz znajomy, który wbił w Wiedźminie 3 300 godzin, a później 200 na drugiej platformie i uronił niejedną łzę kończąc zabawę z polskim hitem.

Im jestem starszy, tym bardziej doceniam jednak krótsze gry. I nie mam wyrzutów sumienia, że zmarnowałem pieniądze kiedy zobaczyłem napisy końcowe po 12 czy 15 godzinach – dla mnie taka długość głównego wątku jest optymalna. O ile oczywiście gra jest dobra, nie ma dłużyzn lub jakieś fragmenty nie zostały potraktowane zdawkowo. Mając tyle obowiązków i czasu na rozrywkę ile mam i tak „prywatnie” taka 15-godzinna gra zajmuje mi przynajmniej tydzień, nie licząc oczywiście sytuacji kiedy ewidentnie mam tego wolnego czasu więcej i zaliczam ją w weekend. „Służbowo” jest trochę inaczej, bo gonią terminy i przy ważnych produkcjach, które dostajemy czasem do recenzji przed premierą trzeba się po prostu spiąć by jeszcze przed napisaniem pierwszego zdania recenzji mieć już nie tylko zaliczoną grę, ale również sporo przemyśleń i analiz w głowie.

Trwająca 90 godzin Persona 5 wymęczyła mnie natomiast okrutnie, w którymś momencie miałem jej dość i chciałem odpuścić. 45 godzin w Persona 4 Golden było moim zdaniem idealne dla tego typu opowieści. Ale gry z otwartym światem, takie jak Wiedźmin 3 czy Cyberpunk 2077 to jednak trochę inny rodzaj przygody i naprawdę trudno iść tylko za głównym wątkiem, bo nawet przypadkiem robi się coś z misji pobocznych. Do tego dochodzi zwiedzanie miejscówek, bezmyślne podróże czy też po prostu przemieszczanie się w ramach głównej opowieści. Samej rozgrywki jest tu więc trochę mniej.

Jestem jednak bardzo ciekawy jaka długość gry jest optymalna dla Was? Bo wśród czytelników mamy na pewno i takich, którzy siadają do konsoli lub komputera kilka razy w tygodniu, ale są i tacy, którzy przeznaczają na elektroniczną rozrywkę cały swój wolny czas. Dla innych natomiast przygoda dla jednego gracza jest tylko dodatkiem i najwięcej czasu spędzają przy grach sieciowych.

No i ile chcielibyście by trwał główny wątek w Cyberpunk 2077?