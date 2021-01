Co z pozwem dotyczącym Cyberpunk 2077? Przeczytajcie komentarz radcy prawnego

Kilkanaście dni temu informowaliśmy Was o amerykańskich inwestorach pozywających CD Projekt RED. W pozwie chodzi przede wszystkim o zarzuty, że firma przedstawiała „fałszywe i/lub zwodnicze” informacje dotyczące Cyberpunk 2077. Nie da się ukryć, że premiera najnowszej produkcji twórców trylogii Wiedźmina to światowy ewenement — z jednej strony głosy zachwytu, z drugiej ogromne niezadowolenie, które doprowadziło m.in. do usunięcia gry ze sklepu PlayStation, czy uruchomienie specjalnych akcji zwrotów za zakup gry w wersji cyfrowej i pudełkowej.

O tym, czy tego typu pozew (i kolejne, które już zostały zapowiedziane) ma jakikolwiek sens trudno nam wyrokować. Zgłosili się jednak do nas przedstawiciele Kancelarii Radców Prawnych Szal i Partnerzy. Maciej Szal informuje, że zbyt wcześnie jest na przesądzanie, czy pozwy te nie zostaną odrzucone ze względu na brak możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez sąd właściwy do rozstrzygania tego typu spraw na terenie USA.

Dalej zaś dodaje:

Jest jednak kilka aspektów, które wiążą sprawę z właściwością sądów amerykańskich, m.in. narodowość poszkodowanych. Moim zdaniem jednak właściwsze wydawałoby się ewentualne powództwo przed sądem w Polsce.

Faktem jest, że Cyberpunk 2077 nadal nie działa dobrze i ma wiele problemów — choć mam wrażenie, że spora część graczy nie chce tego dostrzec. Zdaniem radcy prawnego sam jej stan techniczny może stanowić przestępstwo lub nadużycie w kontekście pozwów inwestorów — jednak nie samych konsumentów. Szal uważa, że uznanie przez sąd roszczeń

inwestorów jest wysoce prawdopodobne.

Pytaniem otwartym jest jednak to, czy i ewentualnie jak dużo wiedział zarząd o tym, że gra jest aż tak niedopracowana. Zdaje się, że taka wiedza musiała być, mówimy przecież o dużym i renomowany deweloperze gier. Jeśli

więc taka była dopuszczałbym, że jakaś odpowiedzialność za komunikację z inwestorami może niestety nastąpić.

Pytanie czy akurat w formie jaką proponują obie amerykańskie kancelarie, które wcześniej pozywały innych znanych deweloperów, m. in. studio Activision Blizzard. Od 2019 nie ma publicznie dostępnych informacji na temat jak ten spór się zakończył.

Co z pozwem dotyczącym Cyberpunk 2077? Komentarz radcy prawnego

W komentarzu radcy prawnego brakuje mi jednak odniesienia się do sytuacji, w której przedstawiciele CD Projekt RED, w tym sam Adam Kiciński mówili, że Cyberpunk 2077 działa zaskakująco dobrze na konsolach poprzedniej generacji (nawet tych podstawowych, Xbox One, czy PlayStation 4 — bez ich ulepszonych wersji: Xbox One X czy PlayStation 4 Pro). Zapewnienia te padły podczas prezentacji wyników finansowych Q3 2020. Nagrania posłuchacie na stronach CD Projekt RED (fragment dotyczący poprzedniej generacji zaczyna się w 41 minucie i 20 sekundzie) a jego transkrypcję przeczytacie na stronie Seeking Alpha.

Pytanie:

Gra nie była prezentowana na podstawowych, czy ulepszonych konsolach PS4 i Xbox One. Jak działają na tych platformach? /The game has been not presented on basic, not pro console PS4 and Xbox 1 so far. What is the performance of the game on this machine?/

Odpowiedź:

Oczywiście nieco gorzej niż na konsolach Pro, ale zaskakująco dobrze — jak na tak ogromny świat. Nieco słabiej, ale bardzo dobrze. /Of course, a bit lower than on pros, but surprisingly good, I would say for such a huge world. So, bit lower, but very good. That’s the answer./

W moim odczuciu inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd. Czemu CD Projekt RED nie chciał pokazywać konsolowych wersji gry, skoro zarząd był przekonany, że Cyberpunk 2077 radzi sobie dobrze, nawet na konsolach poprzedniej generacji? Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości dowiemy się dużo więcej na temat tego, w jakim stanie gra trafiła do sprzedaży i dlaczego.

