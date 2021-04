Cyberpunk 2077 Game of the Year podbija sieć. Na co jeszcze da się nabrać branża?

Wtorek, godzina 15:00. Jak gdyby nigdy nic przeglądam, co też ciekawego dzieje się dziś w sieci. Nagle w moje RSS-y wpada taki oto news: „Cyberpunk wyda niedługo wersję gry GotY”. Źródło: TechRadar, a więc jeden z najbardziej renomowanych serwisów o technologii. No nie powiem – duży news i zdziwiłem się, że w naszej redakcji nikt o tym nic nie wiedział. Zacząłem więc gorączkowe poszukiwania. Najpierw, jaka była lista laureatów GOTY 2020 – z tego co pamiętałem, CP2077 wyszedł za późno, by się na nią załapać – i tak też było w rzeczywistości. No ale może CD Projekt już wita się z gąską i liczy, że zgarnie nagrodę w tym roku. Zacząłem więc szukać informacji prasowej na którą powołuje się Techradar. Oficjalna strona CDPR – nic. Profile na Facebooku CDProjekt RED i CyberPunk 2077 – nic. Zacząłem więc google’ować fragmenty tekstu, aby zobaczyć, gdzie mogą się one pojawić.

Finalnie – Cyberpunk 2077 GotY został znaleziony przez Piotrka Kurka. Na stronie z żartami

Strona, która wydaje się być prowodyrem całego zamieszania to Hard-drive.net, która tematycznie owszem, obraca się dookoła technologii, ale robi to w taki sam sposób, jak nasz Aszdziennik kręci się dookoła wydarzeń w kraju – z dużą dozą absurdu. Wystarczy rzut oka na nagłówki pokroju „Silent Hill Now Allowing Abandoned Schools and Amusement Parks to Reopen” czy „Review: PS5 Undeniably Best Way to Play PS5 Games”, by zorientować się, że coś tu jest nie tak. Wychodzi na to, że ktoś w serwisie pomyślał, iż nagroda GotY dla Cyberpunka 2077 jest tak absurdalnym pomysłem, że będzie pasował on do innych treści na stronie. I owszem pasował, dopóki ktoś nie wziął tego na poważnie. Artykuł na Hard-drive.net jest do przeczytania tutaj. Wyraźnie widać, że Techradar potraktował wszystko bardzo poważnie.