Cyberpunk 2077 dostanie 10 dodatków. Aż o 8 mniej niż wcześniej zakładano

Odnaleziono nazwy 10 dodatków do Cyberpunk 2077. Wcześniej było ich aż 18

Patcha 1.2 jak nie było tak nie ma i Cyberpunk 2077 dostaje z tego powodu negatywne oceny od graczy. Ostatnio nawet widziałem mema, jakoby łatka utknęła w Kanale Sueskim. Jednocześnie Cyberpunk 2077 cały czas tanieje, a ludzie nie kupują już tak chętnie produkcji polskiego studia. Naprawdę ciężko mi dostrzec żeby wiatr rozwiewał czarne chmury, które od grudnia cały czas gromadzą się nad CD Projekt Red.

Firma obiecała swego czasu ciągłe wsparcie gry i sporo dodatków. Myślę, że kiedy upora się z najważniejszymi łatkami, a gra wróci wreszcie do PlayStation Store (to już 100 dni od zniknięcia), dodatkowa zawartość zacznie nabierać kształtów – kto wie, może prace nad nią cały czas trwają.

Jeden z użytkowników Reddita odnalazł w Epic Games Store listę 10 darmowych dodatków, których tytuły mogą budzić domysły odnośnie zawartości, jaka się w nich znajdzie. Dwa z nich mają podobne nazwy do przedpremierowych filmów promocyjnych, co sugeruje, że zostały wycięte z podstawowej wersji gry i przeniesione właśnie do zawartości dodatkowej.

Co ciekawe, podobno w ten sam sposób znaleziono wcześniej 18 dodatków, co oznaczałoby, że CD Projekt Red uszczuplił tę listę dość znacząco.

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Pojawiają się też plotki jakoby 3 dodatki z powyższej listy miały być płatnymi rozszerzeniami – i nawet jeśli tak jest, to trudno mi uwierzyć by nie zostały wypuszczone ostatnie. Najgorsze co może zrobić w najbliższym czasie CD Projekt Red to premiera płatnego dodatku. Powiem więcej, po takich cyrkach z łatkami gracze oczekują „rekompensaty” w postaci dużej ilości darmowych DLC, które wynagrodzą czekanie na aktualizacje, które w znaczący sposób naprawią działanie gry. Wydaje mi się też, że priorytetem jest łatka dla konsol nowej generacji – sam po przejściu podstawowej wersji gry w wersji na PS4 (ogrywanej na PS5) nie zamierzam już dotykać CP2077 zanim nie pojawi się next-genowa odsłona.

źródło