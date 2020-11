Korzyści z takiego programu to przede wszystkim niewielkie, ale stałe przychody. I tu w odniesieniu do większości operatorów – artykuł mógłby się skończyć, bo właśnie na pieniądzach wielu hosterów kończy rozmowę o partnerstwie. W cyber_Folks natomiast ona tu się dopiero rozpoczyna.

Badania wśród zawodowych twórców stron

Marka przeprowadziła badanie na grupie blisko 300 zawodowych twórców i właścicieli stron i sklepów. 8,6% respondentów uznało program poleceń za istotne kryterium wyboru. To niewiele. Wykres ujawnia, że znacznie ważniejsze okazują się:

szybkie działanie stron www,

bezpieczeństwo danych,

reakcje zespołu wsparcia.

Patrzysz na powyższy wykres i masz pełne prawo uznać, że to dość oczywiste wyniki, jednak czy jest coś, co poza świetną obsługą, szybkimi serwerami i wysoką dbałością o bezpieczeństwo może zaoferować firma hostingowa?

Naszym zdaniem warto szukać w narzędziach i funkcjach, które realnie ułatwiają pracę zawodowym twórcom. Oto przykłady.

Pięć przykładów korzyści dla twórców stron i sklepów

Wygoda utrzymania wielu klientów

Twórcy stron często chcą mieć wygodną kontrolę nad stronami. Zdarza się, że w tym celu umieszczają wielu swoich klientów na jednym pakiecie hostingowym. To rozwiązanie niekorzystne ze względu zarówno na bezpieczeństwo, jak i na wydajność, bo limity pakietu (tzw. limity bezpieczeństwa) rozkładają się wówczas na wszystkie obsługiwane domeny.

Z drugiej strony jednak, pamiętanie o danych logowania do każdego panelu dla wielu bywało po prostu zbyt uciążliwe. Dlatego w cyberfolks.pl mechanizm single sign-on pozwala z jednego panelu klienta łatwo, jednym kliknięciem, przelogowywać się do poszczególnych kont hostingowych. W ten sposób nie trzeba godzić się na kompromisy, każdy Twój klient jest utrzymywany na osobnym koncie hostingowym, a Ty łatwo możesz się przelogować na każde z tych kont.

Audyt semantyczny strony

To narzędzie nie tylko dla zawodowych twórców, ale praktycznie dla każdego właściciela strony. Niektórzy operatorzy hostingowi udostępniają mechanizmy audytujące strony, ale tylko cyber_Folks wykonuje semantyczną analizę treści.

Oznacza to, że próbuje zrozumieć sens treści umieszczonych na stronie i na tej podstawie podpowiada, co warto poprawić. Przykładowo narzędzie wychwytuje przejawy języka zbyt egocentrycznego lub brakujące wezwania do akcji. Audyt jest bezpłatny – warto sprawdzić, ile punktów uzyska Twoja strona i jak wygląda na tle innych.

W wynikach audytu sporo uwagi poświęcono na budowę i konstrukcję serwisu, co może być przydatne już na etapie tworzenia strony, ale też jest miejsce na stosowanie odpowiedniej semantyki w serwisie, dzięki czemu klient będzie mógł skuteczniej budować później swój przekaz dla swoich odbiorców.

Podobnie też klient już podczas tworzenia treści może sprawdzić, czy wprowadza je zgodnie z wytycznymi SEO, dzięki czemu jego strona będzie lepiej widoczna w wynikach wyszukiwania. W wynikach audytu strony znajdziemy dokładne wskazania, co i w którym miejscu wymaga poprawy bądź zmiany.

Ochrona domeny – coś dla osób zaczynających biznes

Bezpieczeństwo i ochrona marki to kolejne narzędzie na cyber_Folks, które pozwoli sprawdzić czy wybrana przez klienta domena może być wykorzystana do różnych form ataków, takich jak typosquatting, cybersquatting czy atak homograficzny. To pozwoli już na etapie doboru domeny wybrać dla klienta taką, która jest najmniej podatna na takie ataki.

Jeśli tworzysz dla kogoś nową stronę – jako specjalista – przy pomocy tego narzędzia możesz o wiele łatwiej rozpocząć ciekawą rozmowę z klientem i brać udział w podpowiadaniu nazwy domenowej, która będzie dobra marketingowo i jednocześnie z niewielkim ryzykiem podszywania się pod nią.

Domena dla większości przedsiębiorców ściśle wiąże się z marką. Na markę pracujemy latami, nic dziwnego, że większości z nas zależy na jej ochronie. To dlatego, w oparciu o badania przeprowadzone na Harvardzie, jako pierwsi hosterzy w Polsce, udostępniliśmy specjalistyczną wyszukiwarkę zagrożeń dla Twojej domeny. Wskazujemy łudząco podobne nazwy w Twojej końcówce domenowej, w podziale na zagrożenia fonetyczne, typograficzne i homograficzne. – mówi Artur Pajkert, twórca tej specyficznej wyszukiwarki.

Analizując naszą stronę, narzędzie znalazło 61 potencjalnych opcji założenia łudząco podobnej strony i wykorzystania jej to wymienionych wyżej typów ataków.

Generator polityki prywatności

Generator polityki prywatności, to kolejne narzędzie, które może ułatwić życie zarówno deweloperom jak klientom. Pozwala ono w kilku szybkich krokach wygenerować politykę prywatności dla strony, po wprowadzeniu w formularzu zaledwie kilku niezbędnych informacji o danej firmie.

Jeśli jesteś właścicielem strony – masz po prostu przydatne narzędzie. Jeśli jesteś twórcą – to możesz użyć narzędzia na etapie składania oferty. Przykładowo – możesz obiecać Klientowi wykonanie polityki prywatności bez dodatkowych kosztów, co może okazać się ciekawym atutem w Twojej rozmowie. To znacznie lepsze rozwiązanie niż przerzucanie się mailami i argumentowanie, czy przygotowanie polityki prywatności to Twoja rola, czy też klienta.