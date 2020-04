CyanogenMod – krótka historia

CyanogenMod to dzieło developerów Cyanogen Inc., którzy od 2009 roku regularnie udostępniali swoje niezależne oprogramowanie open source, oparte na kolejnych wydania Androida, począwszy od wersji 1.5 aż do Androida Nougat oznaczonej numerkiem 7.1. Ostatnia wersja CyanogenMod 14.1 wydana została pod koniec 2016 roku, kiedy to firma Cyanogen Inc. ogłosiła zamknięcie tego projektu oraz prac nad Cyanogen OS.

Przez te wszystkie lata kolejne wersje CyanogenMod pozwalały tworzyć niezliczone ilości modyfikacji w postaci przeróżnych romów dostępnych wraz z instrukcją instalacji czy działających funkcji na XDA-Developers.

Swoją przygodę z Androidem zaczynałem od HTC Hero, piękny telefon z charakterystycznym trackballem i kształtem, który robił wrażenie, na pokładzie miał aktualnego Androida, z którego mogłem się cieszyć do następnej aktualizacji, której oczywiście nie mogłem się doczekać, więc po raz pierwszy zrootowałem telefon i od tego czasu zaczęła się nieustająca zabawa z wgrywaniem, co rusz nowego romu. Tak było z HTC Hero, tak było później z HTC Desire Z, S i HTC M7, zatrzymałem się na Huawei P9, to był pierwszy i ostatni telefon z Androidem, w którym nie dobrałem się do jego oprogramowania, bo dość długo była aktualna wersja na ten model.