Cupra Leon w dwóch wersjach nadwozia

Cupra Leon nie wyróżnia się aż tak znacznie od swojego protoplasty, linia nadwozia i poszczególne przetłoczenia są w zasadzie identyczne, a zmiany dotyczą tylko zderzaków, układu wydechowego i kilku detali. Nie oznacza to jednak, że jest nudny, z pewnością nie można odmówić mu sportowego charakteru. Inżynierowie pochwalili się, że nowa wersja jest bardziej efektywna aerodynamicznie (o 8% mniejsze opory powietrza) i podobnie jak poprzednik będzie dostępna w wersji hatchback oraz kombi. Wygląda też na to, że podstawową odmianą będzie model z napędem hybrydowym oferujący moc 245 KM. Jest to już świetnie nam znany układ z silnikiem 1.4 TSI i bateriami o pojemności 13 kWh, które pozwolą na przejechanie około 50 km w trybie elektrycznym. Nie wiadomo jednak jeszcze jak taka kombinacja będzie przedstawiała się cenowo.