Cupra Formentor oraz Cupra Leon e-Hybrid – pierwsza jazda próbna

Marka Cupra to sportowa dywizja Seata – to wszyscy wiemy. Samochody, które dotychczas miały dopisek „Cupra” – np. „Seat Leon Cupra” będą nosiły nowe oznaczenia: „Cupra Leon”, a także nowe logo. Z punktu widzenia wyróżnienia tych samochodów ze standardowej gamy aut Seata to oczywiście dobry ruch, bo dodaje pewnej elitarności użytkownikom najmocniejszych odmian. Cupra Formentor to jednak wyjątek i pierwszy przykład na to, że Cupra to coś więcej niż tylko „usportowione Seaty”. Kilka słów na temat tego samochodu.