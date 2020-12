Dołączony do zestawu mikrofon ma elastyczne ramię, więc można go odginać (w granicach rozsądku) w dowolną stronę. Osobiście o wiele bardziej wolę rozwiązanie stosowane przez SteelSeries, gdzie mikrofon jest po prostu wsuwany. No ale nie można mieć wszystkiego.

Brzmienie i możliwości

Corsair HS75 XB WIRELESS zostały wyposażone w specjalnie strojone pod kątem gamingu 50-milimetrowe przetworniki neodymowe. Pracują one w zakresie częstotliwości 20Hz – 20kHz. Co ciekawe, headset wspiera też dźwięk przestrzenny w standardzie Dolby Atmos. I tutaj czeka nas niespodzianka, bo licencja jest dożywotnie przypisana do słuchawek. Więc po podłączeniu ich do konsoli możemy ściągnąć aplikację Dolby Atmos ze sklepu Windows Store i aktywować programowe ulepszenie brzmienia.

To wszystko sprawia, że granie w HS75 XB jest czystą przyjemnością. Dźwięk jest czysty, wyrazisty i pełny detali. Co bardzo istotne – przetworniki rewelacyjnie emulują przestrzeń, więc łatwo nam określić położenie przeciwników, bazując wyłącznie na wydawanych przez nich odgłosach. Headset dobrze sobie radzi też z mocno basowym brzmieniem – eksplozje, efekty wystrzałów i im podobne brzmią w nim naprawdę dobrze, soczyście i satysfakcjonująco. Górne tony są mniej słyszalne, co jest raczej typowe dla słuchawek gamingowych. Niemniej zachowano tutaj względny balans brzmienia.