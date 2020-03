Zremasterowane gry z serii Command & Conquer i Command & Conquer: Red Alert zapowiedziano jeszcze w listopadzie 2018 roku. Premiera planowana była na 2020 rok, czyli 25 lat po wydaniu pierwszej gry z tej serii. I wygląda na to, że tak właśnie będzie, bo właśnie rozpoczęto przyjmowanie preorderów, a gra dostępna będzie od 5 czerwca.

Command & Conquer Remastered Collection

Command & Conquer to kultowa seria gier strategicznych (RTS), która zabrała wielu z was pewnie niezliczone godziny życia. Dlatego gdy 1,5 roku temu pojawiły się pierwsze informacje o przygotowanym remasterze, zainteresowanie było ogromne. Później temat ucichł, ale dzisiaj możemy już oficjalnie potwierdzić, że wszystkie gry z serii wraz z dodatkami zostały poprawione i zostaną wydane jeszcze raz, w rozdzielczości 4K. Nad oprawą wizualną pracowali ci sami ludzie, którzy tworzyli oryginalne gry, łącznie z kompozytorem muzyki do nich – Frankiem Klepackim.