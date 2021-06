Uznajmy, że to całkiem porządny zestaw wyciągów / substancji, z którymi mamy do czynienia. Ale te nazwy większości z Was zapewne niezbyt wiele mówią. Opowiem Wam pokrótce, co zawierają w sobie powyżej podane, niekoniecznie rozpoznawalne określenia. Warto wspomnieć tutaj, że w Cognitiv Pro nie znajdziecie żadnych stymulantów – niczego, co by mogło powodować coś w stylu kofeinowego kopa (który przyjemny jest tylko na chwilę – a potem następuje „zjazd”, czyli spadek mocy). Osoby, które cierpią na celiakię docenią to, że nie ma tutaj glutenu. Weganie natomiast to, że produkt jest wegański, według deklaracji producenta. Nie ma cukru, nie ma niczego co by mogło być alergenem.

Jedźmy po kolei. Cytokolina jest znanym już od lat nootropem, który wspiera metabolizm dopaminy i polepsza gęstość receptorów dla tej substancji. Dopaminę często kojarzy się z takimi stanami jak zmotywowanie do działania, zadowolenie, poczucie spełnienia. Stąd, używanie cytokoliny w zestawach nootropów ma istotne uzasadnienie. Jest pewien spór co do działania neuroprotekcyjnego, również w kontekście chorób neurodegeneracyjnych (ch. Parkinsona / ch. Alzheimera i inne). Szczególnie w tym pierwszym przypadku obserwowano pewne pozytywne zmiany – ale te mogą równie dobrze wynikać ze wsparcia dla metabolizmu dopaminy oraz zagęszczenia receptorów dla tego neuroprzekaźnika.

Soplówka Jeżowata. Co ciekawe, w Polsce ten grzyb jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, ale w suplementach występować może – jak najbardziej. W takich krajach jak Chiny, Korea, Japonia jest uznawany za prawdziwy przysmak – nieco przypominający owoce morza. W ekstrakcie z tego grzyba znajduje się mnóstwo dobroczynnych dla zdrowia substancji – między innymi wskazuje się go jako grzyb chroniący żołądek oraz jelita, poprawiający nastrój, mający działanie nootropowe (czyli takie, które nas tutaj interesuje najbardziej).

L-Tyrozyna (tyrozyna, „L” oznacza stereoizomer)jest natomiast substancją, która znajduje się w grupie 20 podstawowych aminokwasów białkowych. Dla nas istotne jest to, że jej obecność w organizmie jest szalenie istotna dla prawidłowego funkcjonowania przysadki mózgowej oraz tarczycy. Udowodniono, że jej brak implikuje niedobory dopaminy oraz noradrenaliny, co – burząc porządek w neuroprzekaźnikach – może doprowadzać do rozwinięcia się depresji. Aminokwas ten jest niezbędny, aby nie doszło do niedoczynności tarczycy, co powoduje wyżej wspomniane stany.

L-Teanina natomiast podnosi zdolności poznawcze poprawiając skupienie i wprowadzając ustrój w stan relaksu. Enancjomer L można znaleźć m. in. w zielonej herbacie, która na całym świecie uznawana jest za doskonały środek wspomagający pracę mózgu. Uspokaja, znosi stres oraz potrafi stabilizować nastrój. Nie tylko działanie typowo nootropowe jest dla mnie istotne, również stabilizacja nastroju może być dla mnie czymś bardzo atrakcyjnym. Udowodniono, że jest w stanie intensyfikować fale alfa w mózgu, które obserwuje się w trakcie relaksu.

W różeńcu górskim znajduje się mnóstwo substancji czynnych – między innymi fenoloalkohol, glikozydy salidrozydu, rozarin, rozawin, rozin, liczne flawonoidy, fenolokwasy, kwasy organiczne (bursztynowy, cytrynowy, jabłkowy, szczawiowy), garbniki, tłuszcze, wosk, steryny, oksykumaryna. Jest tego naprawdę mnóstwo. Ekstrakt z tego ziela ma działanie uodparniające na stres oraz pobudzające. Jednak jest to bardzo łagodne działanie – rzecz jasna w rozsądnych dawkach.

Fosfatydyloseryna to substancja pochodząca z grupy kwaśnych fosfolipidów. W naszych organizmach występuje zupełnie naturalnie w błonach komórkowych. To, co nas interesuje to wpływ na przekazywanie informacji między neuronami. Gdzie można ją znaleźć? Między innymi w rybach, fasoli, podrobach wieprzowych oraz drobiowych. Suplementacja tej substancji może prowadzić do zwiększenia wydzielania neuroprzekaźników takich jak dopamina, acetylocholina oraz noradrenalina. Co więcej, w mózgu może pojawić się więcej glukozy. Udowodniono działanie na OUN, które sprowadza się do znacznie lepszego zapamiętywania nowych rzeczy, rozwiązywania nowych problemów czy też korzystnego wpływu na skupienie.

Witaminy: B6, B9 i B12: pierwsza z nich ma istotny udział w metabolizmie wielu białek i jej brak może powodować rozkojarzenie, drżenie mięśni, gorszą odporność na choroby (a także niedokrwistość). Witamina B9 podobnież bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek, a ponadto ma istotny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Ta ostatnia jest bardzo ważna dla budowania osłonek mielinowych włókien nerwowych oraz wspomaga syntezę takich neuroprzekaźników jak dopamina, serotonina.

Bakopa drobnolistna – w jej przypadku wykazano szerokie spektrum działania. Uznaje się, że ma ona pozytywny wpływ na koncentrację, ma działanie neuroprotekcyjne a ponadto – możliwe, że może chronić przed depresją. Niejednoznaczne badania wykazują, że również wątroba oraz żołądek (szczególnie taki, w którym istnieje tendencja do tworzenia się wrzodów – z różnych powodów) mogą wynieść korzyści z bliższym zapoznaniem się z ekstraktem Bakopy drobnolistnej.