Kurs CodeGym skutecznie pomoże w nauce programowania Java

Programista to wciąż zawód, który cieszy się dużą popularnością i zachęca obietnicami dużych zarobków. Ja swoją przygodę z programowaniem zacząłem mniej więcej 23 lata temu z Turbo Pascalem i muśnięciem Assemblera, niestety ta podróż bardzo szybko się skończyła i nie zaprzeczam, że żałuję. No, ale życie poszło w inną stronę, a ja nigdy programistą nie zostałem. Ostatnio zaczęło mnie natomiast kusić, by musnąć choćby podstaw programowania w Javie. I fajnym pomocnikiem będzie tu interaktywny internetowy kurs CodeGym, który zaraz Wam przedstawię.