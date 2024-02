Najbardziej wyczekiwane Call of Duty bliżej niż myślisz. Znamy datę premiery

Po latach wodzenia za nos, zapowiedzi, testów, bet i innych rozmaitości mamy to! Activision oficjalnie zapowiada premierę finalnej wersji Call of Duty: Warzone Mobile!

Jedna z najgorętszych marek współczesnego świata — Call of Duty — dość dobrze radzi sobie na rynku mobilnym. Nic w tym dziwnego, w końcu to jedna z tych serii, która została solidnie przemyślana w swoim kieszonkowym wydaniu. A mechanizmy które serwują nam twórcy gry okazują się, dosłownie, uzależniające. Call of Duty: Warzone Mobile to jedna z najbardziej wyczekiwanych odsłon serii, o której pierwszy raz usłyszeliśmy jesienią 2022 roku. Blisko półtora roku później nareszcie poznaliśmy oficjalną datę premiery. A ta: już niebawem!

Call of Duty: Warzone Mobile trafi na smartfony już w marcu

Premiera Call of Duty: Warzone Mobile jest wyczekiwana przez miliony zapaleńców na całym świecie. Do tej pory twórcy wodzili nas za nos, ale po wielu miesiącach czekania, testów, rozmaitych wersji beta i soft-launchów nareszcie mamy oficjalną datę premiery finalnej wersji. Call of Duty: Warzone Mobile trafi na smartfony użytkowników z całego świata już za kilka tygodni: 21 marca!

Na zaostrzenie apetytu dostaliśmy też świeżutki trailer który ostatecznie potwierdza to, o czym mówiło się od jakiegoś czasu. Gra otrzyma dwie klasyczne mapy w trybie Battle Royale, a także doczeka się wsparcia synchronizacji progresu z "dużym" rodzeństwem w postaci Modern Warfare III oraz Warzone.