Fani streamingu dobrze wiedzą, że tylko wybrane tytuły w ofercie platformy będą zawsze dostępne. Tak zwane produkcje oryginalne, stworzone lub kupione na wyłączność przez serwis, to największy wabik na widzów i jednocześnie stałe punkty katalogu.

Pozostałe treści to filmy i seriale krążące pomiędzy serwisami VOD, gdyż dystrybutor sprzedaje do nich prawa wybranym podmiotom. I Netflix, i HBO GO posiadają w swoim katalogu mnóstwo takich tytułów, dlatego warto jest regularnie obserwować dodawane nowości oraz znikające produkcje, ponieważ zdarza się, że usunięte z katalogu wracają do niego po dłuższej przerwie albo wcale.

Jakie filmy warto nadrobić na Netflix?

Jakie filmy nadrobić na HBO GO?

Dlatego lista usuwanych blisko 50 produkcji z Netfliksa jest warta uwagi, a znajdziemy na niej kilka klasyków, jak „Blue Jasmine” czy „American Psycho”. Młodzi widzowie na pewno będą zadowoleni z seansu „Jak wytresować smoka” oraz „Skok przez płot”. Niestety, wśród znikających filmów są także „Film o pszczołach” (gdzie w oryginalnej wersji językowej w głównego bohatera wciela się komik Jerry Seinfeld), „Kapitan Philips”, „Wpuszczony w kanał” oraz „Madagaskar” i „Kung Fu Panda 2”.

Z produkcji animowanych, ale niekoniecznie skierowanych tylko do młodzych widzów, na pewno muszę wspomnieć o „Spider-Man Uniwersum”, który jest najlepszym filmem o Spider-Manie od lat. To dojrzała i piękna opowieść, która doczeka się nawet sequela. Jeśli nie widzieliście, to musicie nadrobić. Jeśli widzieliście, to czas na powtórkę!

Lista znikających z HBO GO filmów jest znacznie szersza, bo liczy ponad 70 pozycji. Wśród nich prym wiodą animacje Disney’a, których nieobecność nie jest chyba niespodzianką, ponieważ dobrze wiemy, że trwają prace nad wdrożeniem Disney+ do Polski. T jednak nie wszystko, co usunięte będzie z HBO GO, ponieważ bez problemu można wymienić kilka wartych seansu produkcji, w tym serial „Trust”, „Faworyta”, „Ona”, „Forrest Gump” i „Pewnego razu… w Hollywood”. Jestem bardzo zdziwiony, że z HBO GO ma zniknąć także „Rzym”, więc chyba muszę przyspieszyć tempo oglądania.

Lista filmów i seriali usuwanych z Netfliksa

Deep Undercover Collection Deep Undercover Collection 2017 16 mar 2021 Villmark 2 Sanatorium strachu 2015 18 mar 2021 Ville-Marie Noc w Ville-Marie 2015 18 mar 2021 Overlord Operacja Overlord 2018 19 mar 2021 The Rolling Stones Olé Olé Olé! The Rolling Stones Olé Olé Olé! 2016 21 mar 2021 Sheep & Wolves Wilk w owczej skórze 2016 21 mar 2021 Blue Jasmine Blue Jasmine 2013 21 mar 2021 Carrie Pilby Carrie Pilby 2017 21 mar 2021 A Dog’s Way Home O psie, który wrócił do domu 2019 24 mar 2021 American Psycho American Psycho 2000 25 mar 2021 Robocar Poli Robocar Poli 2011 27 mar 2021 Dinosaur Train Dinopociąg 2009 29 mar 2021 Sid the Science Kid Sid the Science Kid 2008 30 mar 2021 How to Train Your Dragon Jak wytresować smoka 2010 30 mar 2021 Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit Wallace i Gromit: Klątwa królika 2005 30 mar 2021 Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 1998 30 mar 2021 Rise of the Guardians Strażnicy marzeń 2012 30 mar 2021 Over the Hedge Skok przez płot 2006 30 mar 2021 Megamind Megamocny 2010 30 mar 2021 The International The International 2009 30 mar 2021 Spanglish Trudne slówka 2004 30 mar 2021 Space Racers Space Racers 2014 30 mar 2021 Yu-Gi-Oh! Arc-V Yu-Gi-Oh! Arc-V 2014 30 mar 2021 Puss in Boots Kot w butach 2011 30 mar 2021 Captain Phillips Kapitan Phillips 2013 30 mar 2021 Flushed Away Wpuszczony w kanał 2006 30 mar 2021 Th Eena Meena Deeka Chase Comedy Show Eena Meena Deeka 2015 30 mar 2021 Madagascar Madagaskar 2005 30 mar 2021 Bee Movie Film o pszczołach 2007 30 mar 2021 Kung Fu Panda 2 Kung Fu Panda 2 2011 30 mar 2021 Fast & Furious 6 Szybcy i wściekli 6 2013 31 mar 2021 Furious 7 Szybcy i wściekli 7 2015 31 mar 2021 Cain and Abel Cain and Abel 2009 31 mar 2021 Peppa Pig Świnka Peppa 2004 31 mar 2021 Stan & Ollie Stan & Ollie 2018 31 mar 2021 Men in Black 3 Faceci w czerni III 2012 31 mar 2021 A Man Called God A Man Called God 2010 31 mar 2021 Gridiron Gang Gang z boiska 2006 31 mar 2021 Spider-Man: Into the Spider-Verse Spider-Man: Universum 2018 31 mar 2021 Disturbia Niepokój 2007 31 mar 2021 Odd Squad Odd Squad 2014 05 kwi 2021 The 4th Company 4. kompania 2016 05 kwi 2021 Shrek Forever After Shrek Forever 2010 11 kwi 2021 Wild Kratts Wild Kratts 2011 15 kwi 2021 Despicable Me 2 Minionki rozrabiają 2013 16 kwi 2021 Murderous Affairs Murderous Affairs 2016 16 kwi 2021

Lista filmów i seriali usuwanych z HBO GO