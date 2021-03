Zepsuli Messengera i nie naprawiają. Czas opuścić ten tonący okręt

Wydarzenia z grudnia 2020 roku pokazały, że firma taka jak Facebook, działająca od lat globalnie, nie zawsze jest w pełni na bieżąco ze wszystkimi lokalnymi regulacjami. Gdyby to dotyczyło jednego z europejskich krajów, na przykład Polski, to sytuacja byłaby bardziej zrozumiała, ale gdy chodzi o całą Unię Europejską, to powinno dać to wszystkim do myślenia. Wszystkim przyszło więc pogodzić się ze zniknięciem części funkcji aplikacji praktycznie z dnia na dzień i nic nie mogliśmy na to poradzić. Zapowiedzi o prędkim nadrobieniu zaległości i przywróceniu brakujących funkcji mogły dać trochę nadziei, ale za pasem marzec, a sytuacja nie wraca do normy.

Signal i Telegram święcą triumfy. WhatsApp zauważył co narobił i próbuje naprawić błąd

W dalszym ciągu Messenger nie pozwala na zmianę nicków w konwersacjach, wygodne przeglądanie historii przesłanych multimediów, edycji wysyłanych grafik, a od pewnego czasu nie działają też podglądy linków. Jasne, dopóki można pisać i rozmawiać głosowo, to dla wielu osób nic się nie dzieje, ale skoro zaraz obok w App Store czy Google Play można pobrać aplikację, która nie robi takich problemów, a ma do zaoferowania jeszcze więcej, to zastanawiam się do kiedy będziemy ślepo pobierać popularne aplikacje „bo tam są moi znajomi”, zamiast poszukać innej możliwości i postarać się nakłonić innych.

Zmiana komunikatora nie jest taka trudna