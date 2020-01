Co oznacza standard WiFi 6E?

Jak pewnie większość z was dobrze wie, komunikacja bezprzewodowa w standardzie WiFi odbywa się obecnie na dwóch częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Nie jest to oczywiście dokładnie ta jedna częstotliwość, ale pewien ich zakres, który może być wykorzystywany do transmisji danych bez dodatkowych pozwoleń. Stety albo niestety, z WiFi korzysta coraz więcej urządzeń, smartfony, tablety, komputery, konsole, telewizory czy ostatnio nawet lodówki podłączone do internetu można znaleźć praktycznie w każdym domu czy mieszkaniu, a to oznacza, że w eterze jest bardzo tłoczno. Wzajemnie się zagłuszamy i utrudniamy sobie przesyłanie danych, bo przecież każdy ma swój router i szereg urządzeń.

Możliwości technologii w paśmie 2.4 GHz już się praktycznie wyczerpały, całkiem nieźle jest jeszcze w paśmie 5 GHz, ale i tutaj czuć coraz większy tłok. Dlatego WiFi Alliance wyszło z propozycją, aby na potrzeby WiFi wykorzystać dwie kolejne częstotliwości, które nie są jeszcze zajęte np. przez sieci komórkowe czy wojsko. Okazało się, że jest jeszcze wolne pasmo w zakresie około 1 GHz oraz 6 GHz. To pierwsze będzie świetnym rozwiązaniem dla urządzeń małej mocy, które potrzebują dużego zasięgu, a nie wysokiej przepustowości, a to drugie przyda się wszędzie tam gdzie istotna jest prędkość przesyłania danych.

I tak właśnie został zdefiniowany standard WiFi 6E, taki certyfikat otrzymają urządzenia obsługujące komunikację w zakresie 6 GHz, a w zasadzie od 5925 MHz do 7125 MHz. W tej chwili jeszcze nigdzie nie na świecie nie można dowolnie korzystać z tych częstotliwości, ale tylko kwestią czasu jest jak FCC w USA i podobne urzędy regulacyjne w innych krajach (w naszym przypadku UKE) wydadzą na to zgodę. Wtedy można oczekiwać, że urządzenia obsługujące WiFi 6E pojawią się niezwłocznie na rynku.