Co robi TikTok w Polsce? Pytamy u źródła o działalność giganta nad Wisłą

Przed premierą w Polsce obserwowałem TikToka z dystansu. Nie posiadałem konta, docierały do mnie przede wszystkim nagłówki poświęconych mu materiałów i nie czułem się zaintrygowany platformą. Postanowiłem to zmienić, by w dniu debiutu być nieco bliżej TikToka i lepiej go rozumieć. Daleko mi do najpopularniejszych użytkowników serwisu, nie biorę udziału w lekcjach online na żywo czy sesjach z psychologiem, nie do końca rozumiem zachwyt niektórymi kontami i osobami. Mimo to, TikTok generuje gigantyczny ruch, angażuje użytkowników i ma się naprawdę dobrze. Chce z tego skorzystać także w Polsce.

Najpopularniejsza aplikacja świata oficjalnie w Polsce. TikTok będzie zatrudniać w Warszawie

Czym jest TikTok? To fenomen