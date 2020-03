Co więcej, historia poleceń oraz ich transkrypcja będzie powiązana przez maksymalnie 6 miesięcy, a później będzie odłączona i zachowana maksymalnie do 2 lat przez Apple w celu rozwijania Siri. Warto pamiętać, że ustawienia Siri synchronizują się pomiędzy wszystkimi urządzeniami, a tylko od nas zależy, które z aplikacji będą miały dostęp Siri – w razie potrzeby można to całkowicie wyłączyć.

W przypadku aplikacji firm trzecich niektóre dane z tych aplikacji są wysyłane do Apple, by lepiej obsłużyć komendę – np. zamawiania przejazdu czy wysyłania wiadomości. Oprócz naszych komend w postaci plików dźwiękowych, do Apple wysyłane są nazwy kontaktów, ulubione treści multimedialne, nazwy urządzeń, albumów zdjęć i aplikacji zainstalowanych na telefonie.

Siri po polsku

Jak na razie tylko jeden z asystentów od gigantów technologicznych obsługuje język polski i jest to Asystent Google. Cortana Microsoftu nabiera zupełnie nowych kształtów, a Alexa od Amazona jest chyba najbardziej odległym Polakom produktem tego rodzaju, mimo że rozwijany jest również w rozsianych po Polsce placówkach Amazona.