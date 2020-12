Co potrafi iRobot Roomba 975/976?

Roboty sprzątające cały czas zyskują na popularności i wielu domach czy mieszkaniach stają się standardowym sprzętem AGD. Kompletnie się temu nie dziwię, bo sam nie lubię odkurzać, a taki pomocnik dość mocno ułatwia codzienność.

Przez jakiś czas po moim mieszkaniu jeździł robot sprzątający iRobot Roomba 975. Sprzęt wyposażono w 3 trzystopniowy system sprzątający. Mamy tu wirującą szczotkę boczną, która zgarnia zabrudzenia sprzed robota i te zgromadzone wzdłuż ścian i w rogach a następnie kieruje je do głowicy czyszczącej. iRobot w swoich robotach odkurzających zdecydował się na zastosowanie dwóch szczotek głównych, które obracają się przeciwbieżnie. Dzięki temu pierwsza jest w stanie wzruszyć brud, a druga odpowiada za jego podniesienie.

Ostatnią składową 3-stopniowego systemu jest siła ssąca, która sprawia, że zabrudzenia lądują w szczelnym zbiorniku robota Roomba. Wspomniane dwie szczotki główne to taka cecha specjalna robotów Roomba, tego rozwiązania nie ma ją roboty konkurencji. Tak samo jak systemu Dirt Detect, który polega na tym, że kiedy Roomba napotka bardziej zabrudzoną przestrzeń to nie przejedzie po niej raz, a kilka razy by na pewno usunąć brud.

Chcecie dowiedzieć się o tym sprzęcie więcej? W takim razie zapraszam serdecznie na film.

Materiał powstał we współpracy z iRobot.