To nie jest zwykły laptop! Co potrafi ASUS ROG Zephyrus G14?

ASUS ROG Zephyrus G14 to ciekawe urządzenie i oczywiście pierwsze co rzuca się w oczy to klapa z diodami LED. Dokładnie 1215 diodami LED, które tworzą system AniMe Matrix emitujący białe światło z 256 poziomami regulacji jasności. Na co pozwala taki bajer? Na wyświetlanie zarówno obrazków, zdjęć, jak i animacji czy powiadomień właśnie na klapie laptopa.

Ale nie miałoby to sensu gdyby ASUS wrzucił taki system do jakiegokolwiek laptopa. ROG Zephyrus G14 to gamingowy laptop z krwi i kości , o czym świadczą zarówno jego podzespoły, jak i wydajność. To podobno najwydajniejszy na świecie 14-calowy laptop i patrząc na maksymalną konfigurację trudno się z tym nie zgodzić. W środku znalazło się miejsce dla niezależnej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 wspomaganej technologią ROG Boost dzięki której udaje się uzyskać nawet 1298 MHz przy 65 Watach. Do tego aż do 32 GB pamięci RAM DDR4-3200, szybki dysk SSD NVMe o maksymalnej pojemności 1TB i procesor AMD Ryzen 9 4900HS. Mocy więc nie zabraknie.

To w skrócie, zapraszam na materiał wideo, w którym pokazuję co potrafi ASUS ROG Zephyrus G14.

Klasyczną recenzję ASUS ROG Zephyrus G14 przygotował natomiast jakiś czas temu Kamil.

Film powstał we współpracy z firmą ASUS.