Tylko 47% Polaków uważa, że epidemia koronawirusa jest bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzi, 29%, że jedynie umiarkowanym, a aż 17% – podkreślam, siedemnaście – że to wymysł polityków, mediów i firm farmaceutycznych.

Jesteście ciekawi jak wyniki badania dotyczącego koronawirusa i jego zagrożenia rozkładają się na zwolenników poszczególnych partii politycznych? Proszę bardzo.

Najwięcej osób uważających, że epidemia koronawirusa to zagrożenie jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – 60%. Wyborcy Lewicy to 57%, Prawa i Sprawiedliwości 54%. Wśród wyborców Konferedacji to jedynie 17%, aż 21% twierdzi, że nie ma żadnej epidemii.