„Enola Holmes”, która podzieliła widzów na trzy grupy (tych, którzy nawet polubili młodszą siostrę braci Holmesów, tych, którzy nie mogli jej znieść, a także najmniej liczna wyrażająca zachwyty nad filmem) mogłaby być nazwana największą klapą serwisu w ostatnim czasie, jeśli weźmiemy pod uwagę budżet, cenę i obsadę, ale… Biorąc pod uwagę zestawienie TOP 10 na Netflix, które jest aktualizowane codziennie, przejęta od Warner Bros. produkcja okazała się umiarkowanym sukcesem, ponieważ od dnia premiery regularnie pojawia się w zestawieniu.

Netflix odpala niezły spektakl i to może być początek serii dużych filmów. Enola Holmes – recenzja

Oznacza to, że widzowie wybierali właśnie ten tytuł ponad wiele innych, które pojawiły się na platformie w ostatnich tygodniach. Nie jest to pierwsza tego rodzaju sytuacja i zastanawia mnie, jak duże znaczenie ma w takich przypadkach kampania Netfliksa, która w przypadku „Enoli Holmes” była niezwykle intensywna.

Adam Sandler ratuje Netfliksa

O tym, że filmy Netfliksa na Netflix radzą sobie naprawdę dobrze, świadczy też obecność najnowszej produkcji z Adamem Sandlerem pt. „Hubie ratuje Halloween”. Czy jest to obraz, który można określić lepszym od dodanych w tym samym czasie filmów na licencji? Raczej nie, ale dwie kwestie odgrywają tu sporą rolę: promocja i nowość. Do dzisiaj pamiętamy też, jakim hitem okazał się film „Zabójczy rejs” również z Adamem Sandlerem w obsadzie, któremu towarzyszyła Jennifer Aniston. Czy ktokolwiek wziął go pod uwagę przy wręczaniu nagród za najlepsze komedie? Nie, ale szum i zaangażowanie widzów było o wiele większe, niż w przypadku pozostałych produkcji.

Był Wiedźminem i Supermanem, teraz jest Sherlockiem Holmesem. Rozmawiamy z Henrym Cavillem!

Najpopularniejsze seriale i dokumenty na Netflix

Jak bumerang na Netflix wraca oczywiście „The 100” z nowym odcinkiem i w środku stawki utrzymuje się „Ratched”. Nie zabrakło polskiego akcentu – niedługo po pojawieniu się w serwisie „Czarnego mercedesa” film wskoczył do TOP 10 i nadal tam jest. Już we wtorek dodane zostanie także fantastyczne „Boże ciało”, które – jak można śmiało przewidywać – również znajdzie się wśród najchętniej oglądanych produkcji na platformie.

Romans TVP i Netflix trwa w najlepsze. A miało być tak pięknie

Cieszyć może na pewno obecność dokumentu „Życie na naszej planecie” z sir Davidem Attenborough, który był wcześniej narratorem w programie „Nasza planeta” Netfliksa. Jeszcze bardziej bezpośrednio i emocjonalnie opowiada nam o tym, co dzieje się z naszym światem i co możemy zrobić my, by powstrzymać zmiany, które doprowadzą do bezpowrotnej utraty elementów środowiska.

TOP 10 rządzi się własnymi zasadami

Gdybyśmy wzięli pod uwagę kategorie i tematykę najpopularniejszych na Netflix produkcji, to wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich miesięcy balans pozostawał niezmieniony lub tylko minimalnie odbiegał od normy. Regularnie widujemy tam polskie filmy oraz hity Netfliksa, którym dział marketingu poświęca najwięcej uwagi. To także seriale, których nowe odcinki pojawiają się co tydzień i dość systematycznie w rankingu widujemy seriale Netfliksa, którym obrywa się od krytyków i/lub widzów, ale cieszą się one największą oglądalnością na tle innych, prawdopodobnie bardziej wartych uwagi produkcji. Było kilka niespodzianek, ale to raczej odstępstwa od reguł, którymi rządzi się taki gigant jak Netflix.

Rusza fala podwyżek cen Netflix? O ile mogą wzrosnąć w Polsce?